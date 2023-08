Oberwaltersdorfer als Favorit der Konkurrenz

ASK TrumauKein Sieg in vier Testmatches, trotzdem ist Coach Christian Banovits zuversichtlich: „Wir haben gegen bessere Teams gespielt und unsere Lehren daraus gezogen.“ Das Mittelfeld der 1. Klasse wird anvisiert: „Wir wollen so schnell wie möglich einen Dreier einfahren und dann schauen, wohin die Reise geht. Ziel ist es, im gesicherten Mittelfeld mitzumischen.“

USV Scheiblingkirchen KM IIZwei knappe Niederlagen gegen Katzelsdorf und Bad Fischau sorgen bei Coach Stefan Holzinger für Euphorie: „Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen höherklassige Teams eine gute Figur machen können.“ Ein Platzierungsziel gebe es bei den Scheibling'-Fohlen nicht, die Philosophie bleibt die Gleiche: „Wir wollen wieder viele junge Spieler einsetzen“, so Holzinger.

SC WeissenbachEx-Profi Ione Cabrera war der Königstransfer der Weissenbacher. Kein Wunder, dass Trainer Helmut Vogel nach einer guten Vorsaison und qualitativen Verstärkungen vorne ein Wörtchen mitreden möchte: „Die Top-Fünf sind das Ziel, allerdings brauchen wir dazu einen guten Start. Wir haben uns defensiv verbessert und sind offensiv unberechenbarer geworden.“

Im Vorjahr gab es für Weissenbach und Semih Gökce (r.) kein Vorbeikommen an Berndorf und Mehran Beyigi. Heuer zählt die Vogel-Elf zum Kreis der Mitfavoriten. Foto: Malcolm Zottl

SVg Pitten60 Minuten konnte die Felber-Elf in Ortmann ein Unentschieden halten, am Ende setzte sich die Erfahrung der 1. Landesliga durch, Pitten unterlag mit 2:4. Coach Manuel Felber war mit den Testpartien zufrieden, möchte seinem Team aber keine Favoritenrolle auf die vorderen Plätze zusprechen: „Ich bin überzeugt, dass es eine sehr ausgeglichene Saison wird.“

SC NeunkirchenNach zwei Niederlagen ohne Tor netzte die Truppe von Jürgen Goger beim Sieg in Puchberg dreifach. Sportlicher Leiter Erich Baumgartner möchte die Ansage vom Neunkirchner Obmann, auf den Meistertitel gehen zu wollen, revidieren: „Wir streben einen Platz im gesicherten Mittelfeld an, alles was dazu kommt, ist meiner Meinung nach positiv zu bewerten.“

Letzte Saison wurde Neunkirchen rund um Leopold Hartberger (l.) früh aus den Titelträumen gerissen. Heuer wollen die Neunkirchner wieder angreifen. Foto: Malcolm Zottl

SC SollenauAuf drei Schützenfeste folgte für die Zebras eine 0:5-Klatsche bei den WNSC-Juniors. Zu hoch, wie Trainer Christian Wolf findet, der ein klares Ziel vor Augen hat: „Wir wollen so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zutun haben und dann schauen, wo es uns hintreibt.“ Wolf möchte mit einer technisch versierten Truppe schönen Fußball spielen lassen.

SV GrimmensteinDie zweitmeisten Gegentreffer musste in der Vorsaison das Team um Coach Bernd Dorner hinnehmen. Die Defensivschwäche wollte Dorner über den Sommer kompensieren: „Drei neue Verteidiger haben sich in den Testspielen stark präsentiert. Wir möchten bis zum Winter vorne dabei sein und gegen die großen Teams Nadelstiche setzen.“

ASK OberwaltersdorfZwei Gebietsligisten wurden von der Flassak-Elf in der Vorbereitung deklassiert. Kein Wunder, dass die meisten Trainer Oberwaltersdorf ganz vorne sehen. Coach Thomas Flassak stapelt vor der ersten Runde jedoch tief: „Ich war mit den Spielern und den Ergebnissen in der Vorbereitung sehr zufrieden. Das Ziel ist es, die Top -Fünf zu erreichen.“

SK WiesmathDas 5:4-Torspektakel gegen Sankt Marktin konnte Wiesmath für sich entscheiden. Mit notorischem Kampfgeist soll diesmal der Ligaerhalt früher fixiert werden: „Wir suchen unser Heil im Kämpferischen, ich hoffe, wir bleiben verletzungsfrei. Ich hoffe auf keinen Start wie im Vorjahr und eher vorne mitzuspielen“, erklärt Coach Peggy Fleck.

SC ZöbernDie Tausendkünstler der Vorsaison möchten heuer nicht wieder mit fünf Siegen in Folge ein Wunder zum Klassenerhalt vollbringen müssen. Trotz des gleichen Kaders und der aufgerüsteten Konkurrenz zeigt sich Sportchef Toni Metzner optimistisch: „Ich bin positiv gestimmt, dass wir dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zutun haben werden.“

SC AspangNeuer Coach, neue Pläne: Zsolt Nagy tüftelte in der Vorbereitung an unterschiedlichen Systemen, ein 4-3-3 und ein 4-4-2 wurden zeitweise gespielt. In sechs Testpartien hatte Aspang nur einmal das Nachsehen, Platzierungswunsch gibt es aber keinen: „Wir wollen einfach viele junge Spieler einsetzen und dann schauen, was herauskommt“, lässt Nagy wissen.

SC LanzenkirchenKann der Aufsteiger durch die Transferkracher von Osman Ali und Alois Friedrich in der tabellarischen Stufenleiter nach oben klettern? Nein, wie Trainer Michael Leuchtmann verkündet: „Wir haben den Klassenerhalt als Ziel, alles andere wäre als Aufsteiger vermessen. Ich hoffe, dass wir ein ernstzunehmender Gegner für die etablierten Teams sein werden.“

SV ZillingdorfDie offensiven Verstärkungen wurden beim 8:1-Kantersieg gegen Teesdorf eminent. Coach Thomas Urbanek hat Respekt vor der neuen Liga und hofft auf keine Verletzungen: „Der Sprung in die 1. Klasse ist ein großer, wir hoffen einfach, nicht abzusteigen. Das einzige Problem ist, dass wir die Breite im Kader nicht haben, andere aber schon.“

BSV EnzesfeldVon einer lehrreichen Partie gegen Wienerwald spricht Coach Sezer Özkan. Der Einsatz und die Laufbereitschaft müssten in der 1. Klasse gesteigert werden, mit Abstiegssorgen möchte Özkan nicht hadern: „Wir wollen eher nach vorne finden und am ersten Spieltag zu Hause gegen Zillingdorf gleich einen Sieg einfahren, dann schauen wir weiter.“

Die erste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Oberwaltersdorf – Pitten (Schuster), Wiesmath – Scheiblingkirchen KM II (Kazanci).

Samstag, 17.30 Uhr: Enzesfeld – Zillingdorf (Kaya), Lanzenkirchen – Sollenau (Karner), Trumau – Neunkirchen (Linder), Weissenbach – Aspang (Mayrhofer).

Sonntag, 17.30 Uhr: Grimmenstein – Zöbern (Köse).