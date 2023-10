Dreifacher Ceylan! Enzesfeld schockt Pitten

Enzesfeld - Pitten. Für den Aufsteiger verlief die Herbstsaison äußerst romantisch. Enzesfeld rangiert seit mehreren Wochen im vorderen Drittel der Liga und hat die zweitmeisten Tore in dieser Spielzeit erzielt. Die Özkan-Elf strotzt vor Selbstbewusstsein, mit Pitten wartet ein echter Härtetest. Das Team um Coach Manuel Felber führte vor zwei Wochen sogar noch die Liga an, zuletzt konnte Pitten gegen Weissenbach und Wiesmath nur einen Punkt mitnehmen.

Fleck behält zunächst die Oberhand

In der ersten Spielminute landete ein langer Ball im Strafraum bei Goalgetter Ondrej Skorec, sein Schuss streifte jedoch über den Kasten. Enzesfelds Julian Macourek wurde in die Tiefe geschickt, lief im Eins-gegen-Eins auf Pitten-Goalie Nico Fleck zu, der sehenswert parierte. Nur ein paar Minuten später hieß der Spielverderber erneut Fleck, wieder war es Macourek, der einen Schuss aufs lange Eck abfeuerte, doch der Pitten-Schlussmann vereitelte bravourös. In Minute 18 durften die Hausherren schließlich jubeln: Nihat Güzel flankte von links filigran auf die zweite Stange, wo Yasin Ceylan zum 1:0 einköpfelte.

Fast das 3:0...

Pitten fiel es schwer, sich gegen die taktisch disziplinierten Enzesfelder, die die Räume eng zustellten, Chancen zu kreieren. Enzesfeld schaltete wie so oft in dieser Saison auch beim 2:0 gefährlich um. Güzel behielt diesmal auf der rechten Seite die Oberhand, Ceylan nahm sich das Leder an und schoss aufs lange Eck ein. Für den zweiten Durchgang hatten sich Pittner viel vorgenommen, doch zunächst machte wieder Enzesfeld die Musik. Fleck war nach einem Abschluss von Macourek bereits geschlagen, doch sein Abwehrmann rettete auf der Linie. Auf der Gegenseite hatte Martin Liska eine Chance, sein Versuch ging knapp am langen Eck vorbei. In Minute 74 folgte der Anschlusstreffer für Pitten: Liska lauerte bei einem Corner goldrichtig und bugsierte das Leder in die Maschen.

Ein perfekter Abend für Ceylan

Für Enzesfeld wurde es jetzt hektischer, doch die beiden Spielmacher Milan Milojevic und Nihat Güzel konnten die Lage wieder beruhigen. Bei einem Konter verpasste Enzesfeld zunächst mit einem Schuss, der vorbeiging, den Deckel draufzumachen. Dies gelang in Minute 87 Ceylan, der nach einem Stanglpass das Spielgerät über die Linie drückte und mit seinem Hattrick zum Matchwinner avancierte. In der Nachspielzeit visierte Csaba Vachtler das lange Eck an, doch Enzesfeld-Torhüter Markus Seitl war zur Stelle. Letztendlich freut sich die Özkan-Elf über einen verdienten Heimsieg und rückt in die Top fünf auf.

Stimmen zum Spiel

Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan: „Ich bin extrem stolz auf die gesamte Mannschaft. Es ist schön zu wissen, dass wir als Aufsteiger die Heim- und Offensivstärke aus der Zweiten Klasse mitgenommen haben. Ich bin stolz auf mein ganzes Team.“

Statistik:

ENZESFELD / H. - PITTEN 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (18.) Ceylan, 2:0 (41.) Ceylan, 2:1 (74.) Liska, 3:1 (87.) Ceylan.

Gelbe Karten: Bauer (56. Foul), Güzel (67. Unsportlichkeit); Gerenschier (50. Foul), Steindl (76. Foul), Ostermann (54. Foul).

Enzesfeld / H.: Seitl; Schabauer, Dragomirovic, Feibel, Andjelovic; Macourek (83. Skenderaj), Milojevic, Rakita, Bauer; Güzel; Ceylan (90. Rumpler);

Pitten: Fleck; Skorec, Berthold, Liska, Fuchs (HZ. Gerenschier), Vachtler, Steindl (88. Geissler), Kornberger, Frljuzec, Ostermann, Wagner.

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Erkus.