Unspektakuläres Unentschieden im Derby

Grimmenstein - Aspang. Seit dem Ausrutscher von Oberwaltersdorf in Neunkirchen war klar, dass die Dorner-Elf mit einem Heimsieg zum Abschluss der Hinrunde sich um einen Punkt an den Tabellenzweiten annähern könnte. Beim Tabellenschlusslicht aus Aspang schimmert unlängst wieder Hoffnung auf. Zwei Siege konnten in den letzten drei Matches errungen werden, am Mittwoch wurden die Scheibling-Fohlen auswärts in die Knie gezwungen. Hochmotiviert geht die Danter-Elf also ins Derby, mit einem Dreier die rote Laterne abzugeben.

Traumfreistoß aus dem Nichts

Die Herbstsaison war lange und zehrte an den Kräften vieler Akteure. Das wurde zu Spielbeginn sichtbar, denn ein großteils taktisches Mittelfeld-Geplänkel hatte wenige Chancen zu bieten. Stefan Lemberger kam aus guter Position an das Leder, wartete jedoch zu lange und vertändelte die Kugel, anstatt gleich zu schießen. Ein Aspanger Abwehrmann soll anschließend nach einem Corner den Ball an die Hand bekommen haben, doch die Pfeife von Schiedsrichter Kurt Hertelt blieb stumm. In Minute 42 zauberte Grimmensteins Daniel Kleinander: Einen Freistoß zirkelte der Verteidiger punktgenau über die Mauer, Aspang-Goalie Alex Hatzl hatte keine Chance, die Grünen durften jubeln und mit dem 1:0 in die Pause.

Ein müdes Remis

Im zweiten Durchgang hatte Aspang mehr Spielanteile als in den ersten 45 Minuten. Trotzdem setzte sich die Chancenarmut fort, ehe in Minute 62 die Danter-Elf den Ausgleich erzielte. Spielmacher Michael Schratt wurde auf der rechten Seite angespielt, ließ zwei Grimmenstein-Verteidiger aussteigen und versenkte das Spielgerät im kurzen Eck. Abwehrchef Boban Vasov schrammte folglich hauchzart an einem Traumtor vorbei - der Hintermann feuerte das Leder nach einem Eckball per Volley aus 35 Metern Richtung langes Eck, doch Grimmenstein-Goalie Dominik Peinsipp parierte bravourös. Grimmensteins Manuel Fux behielt auf der linken Seite die Oberhand, doch sein Querpass wurde abgefangen. Die letzte Halbchance fand Manuel Ringhofer vor, der einen Grimmensteiner ausdribbelte, jedoch vorbeizielte. Schlussendlich trennen sich die beiden Clubs im Revierduell mit einem Remis, durch das niemand richtig profitiert - Grimmenstein bleibt auf der Sechs, Aspang Tabellenletzter.

Stimmen zum Spiel

Aspang-Trainer Fred Danter: „Das war eine typische Unentschiedenpartie. Darauf haben wir es aber ausgelegt, wir wollten etwas mitnehmen. Wir konnten ihre starke Offensive neutralisieren, sie hatten nur Halbchancen bis auf das Tor. Die taktische Diszplin hat gepasst, das war ein guter Auftritt von uns.“

Statistik:

GRIMMENSTEIN - ASPANG 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (42., Freistoß) Kleinander, 1:1 (60.) Schratt.

Gelbe Karten: ; Gersthofer (84. Foul).

Grimmenstein: Peinsipp; Kraus (61. Fabian Aulabauer), Püchl (83. Höller), Marcel Pichler, Thomas Aulabauer, Pürrer, Horvath (83. Schneeweis), Grill, Barthel, Kleinander, Fux.

Aspang: Hatzl; Christian Nagl, Vasov, Riegler, Pichler, Wolf (75. Patrick Nagl); Hubert (HZ. Ringhofer), Prekop, Gersthofer, Schratt; Lemberger;

470 Zuschauer, Schiedsrichter: Kurt Hertelt.