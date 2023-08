Zöbern nimmt Erfolgslauf in neue Saison mit und siegt in Grimmenstein

Grimmenstein - Zöbern 1:2 (1:1). Obwohl die Zöberner die letzten fünf Duelle gegen Grimmenstein nicht verloren, sprach Coach Patrick Spitzer vor dem Spiel den Hausherren die Favoritenrolle zu. Immerhin hatten sich die Grimmensteiner, die letzte Saison in der Hinrunde glänzten, durch Gabor Barthel und Milos Grubor qualitativ verstärkt. Mehr Spielanteile hatten zunächst die Gäste, eine strittige Abseitsposition, bei der der Zöbern-Stürmer alleine aufs Grimmensteiner Tor zugelaufen wäre, ließ die Wogen hochgehen. Ein paar Minuten später war Schiedsrichter Mustafa Köse erneut der Protagonist, der die Gemüter spaltete. Nach einer Drehung im Strafraum wollten viele einen Kontakt vom Grimmenstein-Abwehrspieler gesehen haben, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm.

Zöbern-Goalie glänzt zweimal

In einer etwas zerfahrenen Partie kamen die Hausherren nach etwa 25 Minuten immer besser ins Spiel. Thomas Alabauer wurde nach einem Gestocher aus kurzer Distanz freigespielt - er scheiterte an Zöbern-Goalie Thomas Schlögl, den der Ball im Gesicht erwischte und kurz behandelt werden musste. Ein paar Minuten später behielt Schlögl im Duell mit Alabauer erneut die Oberhand - einen Elfmeter des Grimmensteiner Goalgetter parierte er, indem er in der Mitte stehen blieb. Im Gegenzug netzte dann der Torschützenkönig der Vorsaison, Matej Gorelka, nach 29 Minuten zum 1:0 für Zöbern. Bei einem Freistoß antizipierte Grimmenstein-Torhüter Fabian Strobl einen Schuss über die Mauer, Gorelka düpierte ihn mit einem wuchtigen Abschluss ins Tormanneck. Nur drei Minuten später sorgte Thomas Alabauer dann für den Ausgleich - nach einem Gestocher am Sechzehner wurde er freigespielt und blieb diesmal kaltblütig vorm Tor, mit 1:1 ging es dann in die Pause.

Gorelka wieder einmal entscheidend

Einen Sternstart erwischte dann die Spitzer-Elf mit Beginn der zweiten Halbzeit. Nach einem Freistoß landete die Hereingabe am Kopf von Goalgetter Gorelka, der in abgezockter Manier genau in die Ecke zum 2:1 für Zöbern einköpfte. In der restlichen Spielzeit verflachte die Partie jedoch wieder etwas, Topchancen waren eher Mangelware. Das Spiel lebte von hohen Bällen in die Tiefe und Schüssen aus der zweiten Reihe. Grimmenstein wollte sich nochmal aufbäumen und den Ausgleich erzielen, konnte aber keine entscheidenden Nadelstiche mehr setzen. Somit darf sich Zöbern, wenn man die letzte Saison dazurechnet, über den sechsten Sieg in Folge in der 1. Klasse freuen, während Grimmenstein sich den Saisonstart sicher gerne anders ausgemal hätte.

Zöbern-Trainer Patrick Spitzer: „Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, dass wir drei Punkte holen, wäre ich überglücklich gewesen, ich hätte sogar ein X unterschrieben. Es war eine sehr umkämpfte Partie, wir waren zweikampfstark. Von einem fußballerischen Leckerbissen kann man nicht sprechen, von einem kämpferischen Leckerbissen aber schon.“

Statistik:

Grimmenstein - Zöbern 1:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (29., Freistoß) Gorelka, 1:1 (32.) Aulabauer, 1:2 (46.) Gorelka.

Gelbe Karten: Dorner (56. Kritik), Grubor (2. Unsportlichkeit), Fux (67. Unsportlichkeit), Aulabauer (76. Kritik); Ulrich (56. Unsportlichkeit), Stampfl (61. Unsportlichkeit), Nagl (40. Unsportlichkeit), Gorelka (7. Kritik).

Grimmenstein: Strobl; Pichler, Püchl (45+1. Pürrer), Höller (77. Sowa), Kleinander, Fux, Aulabauer, Grill, Horvath, Grubor, Barthel.

Zöbern: Schlögl; Luef, Gruber, Brunner, Petz; Nagl (90+1. Koch), Zvolt, Stampfl, Tauchner (68. Kronaus); Ulrich, Gorelka;

330 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Köse.