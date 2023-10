Für die Schwarz-Weißen wird es immer dunkler

Neunkirchen - Enzesfeld. Zu Saisonbeginn hatten die Neunkirchner keine schlechten Karten, rangierte die Goger-Elf nach den ersten Runden im Mittelfeld. Die Lage in der Bezirkshauptstadt wird jedoch immer düsterer, warten die Schwarz-Weißen seit sechs Wochen auf einen Dreier. Mit dem Aufsteiger um Coach Sezer Özkan kommt die drittstärkste Offensive der Liga zu Gast, Enzesfeld könnte mit einem Sieg in die Top Fünf rutschen.

Pröll bewahrt Neunkirchen vor Rückstand

Jubeln durfte zunächst der Außenseiter. Die Neunkirchner schalteten nach Ballgewinn schnell um, ein Stanglpass fand Murat Karaaslan, der das Leder mühelos über die Linie drückte. Enzesfeld revanchierte sich flott, in Minute 15 spielte Mittelfeldmotor Tomislav Rakita einen herrlichen Steilpass auf Nihat Güzel, der das Spielgerät wuchtig unter die Latte knallte. Enzesfeld scheiterte folglich zweimal alleine vor Neunkirchen-Goalie Thomas Pröll, der glänzend zur Stelle war und sein Team im Spiel hielt. Kurz vor dem Pausenpfiff war es jedoch soweit, Enzesfeld belohnte sich für sein Chancenplus - Julian Macourek wurde bei einem Corner blank gelassen, der Torjäger köpfte zum 2:1 für die Özkan-Elf ein.

Feibel liest die Messe zu Ende

Neunkirchen wollte eine weitere Schlappe abwenden, allerdings wurden die Hoffnungen der Heimfans nach fünf Minuten in Hälfte zwei durchkreuzt. Erneut schlief die Hintermannschaft der Neunkirchner, Nihat Güzel umkurvte die Abwehrspieler und bugsierte das Leder mit einem Flachschuss zum 3:1 ins linke Eck. Enzesfeld-Goalie Markus Seitl verteilte mit einem missglückten Abschlag ein Geschenk an Andras Dunai, doch dieser vergab kläglich. In Minute 67 war der Käse gegessen, die Neunkirchner waren bei einem Eckball erneut gedanklich abwesend, der Nutznießer hieß Christoph Feibel und stellte auf 4:1.

Ein dominanter Erfolg

Als Alen Dragomirovic die Hereingabe von Andras Dunai in Minute 70 ins eigene Tor abfälschte, keimte noch einmal ein Funken Hoffnung bei den Heimanhängern auf. Enzesfeld verwaltete seine Führung abgeklärt, in der Nachspielzeit setzte Yasin Ceylan den Schlusspunkt. Der Stürmer wurde mustergültig von Erblin Skenderaj freigespielt und musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Ein dominantes Enzesfeld weist Neunkirchen somit klar in die Schranken, die Goger-Elf sollte endlich wieder auf die Siegerstraße zurückfinden, um nicht im Tabellenkeller zu überwintern.

Stimmen zum Spiel

Enzesfeld-Coach Sezer Özkan: „Das war eine sehr starke Mannschaftsleistung heute, obwohl wir viele Chancen vergeben haben, ist es mir egal, weil wir fünf Tore gemacht haben. Nihat Güzel war der Unterschiedsspieler mit seinen Assists und Toren.“

Statistik:

NEUNKIRCHEN - ENZESFELD / H. 2:5 (1:2).

Torfolge: 1:0 (5.) Karaaslan, 1:1 (15.) Güzel, 1:2 (45+1.) Macourek, 1:3 (50.) Güzel, 1:4 (67.) Feibel, 2:4 (70., Eigentor) Dragomirovic, 2:5 (90+3.) Ceylan.

Gelbe Karten: Dörfler (39. Foul); Dragomirovic (77. Unsportlichkeit), Macourek (75. Unsportlichkeit).

Neunkirchen: Pröll; Weinzettl, Kampitsch, Hasi (38. Kaplan), Dunai, Hartl, Dörfler, Karaaslan (63. Slukan), Schanner, Schwarz, Talabér.

Enzesfeld / H.: Seitl; Michael Schabauer, Feibel, Dragomirovic, Andjelovic; Macourek, Rakita, Milojevic (61. Skenderaj), Bauer; Güzel (89. Maximillian Schabauer); Ceylan (90+4. Rumpler);

105 Zuschauer, Schiedsrichter: Gürsel Ak.