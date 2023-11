Neunkirchen gelingt dicke Überraschung

Neunkirchen - Oberwaltersdorf. Über dem Neunkirchner Sportplatz spukt das Abstiegsgespenst nicht erst seit Halloween. Sieben Spieltage am Stück sind die Bezirkshauptstädter sieglos, vor Heimpublikum konnte kein einziger Dreipunkter eingefahren werden. Auf der Gegenseite hat Oberwaltersdorf seit sieben Spielen nicht verloren und ist das formstärkste Team der Liga. Klar also, dass die Flassak-Elf die Favoritenrolle einnimmt und mit einem Erfolg auf Tabellenführer Wiesmath, das morgen in Zillingdorf spielt, Druck aufbauen könnte.

Neunkirchen tonangebend

Von der erwarteten Dominanz der Oberwaltersdorfer war in der Anfangsphase nicht viel zu sehen. Ein Stanglpass erreichte Neunkirchens Daniel Schwarz, der aus kurzer Distanz jedoch verzog. Im Anschluss scheiterten Robin Schanner und Adhurim Hasi mit zwei platzierten Abschlüssen an Oberwaltersdorf-Tormann Stefan Beck, der seine Mannschaft vor dem Rückstand bewahrte. Folglich meldete sich auch die Offensive der Gäste erstmals, eine Hereingabe von links fand den Oberwaltersdorf-Stürmer, der das Leder am Tor vorbeidrosch. Nach einem weiten Pass eilte Hagen Kampitsch davon, ehe er im Sechzehner gefoult wurde. Schiedsrichter Kadrija Dajic zeigte auf den Punkt, Hasi ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte souverän zur 1:0-Pausenführung für die Goger-Elf.

Sensation bahnt sich an

Das überraschende Bild sollte sich im zweiten Durchgang nicht verändern. Oberwaltersdorf hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte sich allerdings keine zwingenden Chancen gegen ein kompakt stehendes Neunkirchen herausspielen, das immer wieder Nadelstiche setzte. In Minute 52 landete der Ball bei Schanner, der den Volley knapp vorbeizielte. In Minute 57 preschte erneut Schanner auf links durch, versuchte sein Glück aus spitzem Winkel, doch Beck war per Fußabwehr zur Stelle. In Minute 78 sorgte Dominik Slukan für das hochumjubelte 2:0 - der Oberwaltersdorf-Verteidiger spielte einen Fehlpass genau in die Füße von Slukan, der davonflitzte und im Eins-gegen-Eins mit Beck cool blieb. Auch in den Schlussminuten fehlten Oberwaltersdorf die Hochkaräter, und so feiert Neunkirchen einen wichtigen Überraschungserfolg, durch den die Schwarz-Weißen vorerst die Abstiegszone verlassen.

Stimmen zum Spiel

Sportlicher Leiter Neunkirchen, Erich Baumgartner: „Ein Pauschallob an die ganze Mannschaft, das war sowohl kämpferisch als auch taktisch hervorragend. Ein hochverdienter Sieg, bei dem man nicht gewusst hat, wer Zweiter und wer Vorletzter ist. Jetzt können wir ein bisschen beruhigter in die Winterpause gehen.“

Statistik:

NEUNKIRCHEN - OBERWALTERSDORF 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (42., Elfmeter) Hasi, 2:0 (78.) Slukan.

Gelbe Karten: Hartl (61. Unsportlichkeit), Weinzettl (22. Kritik), Goger (90+1. Kritik), Slukan (48. Unsportlichkeit); .

Neunkirchen: Pröll; Weinzettl, Talabér, Mesanovic, Dörfler; Hartl, Hasi, Schwarz, Kampitsch (78. Bayram); Slukan (88. Bilbija), Schanner;

Oberwaltersdorf: Beck; Samek, Croatto (87. Supper), Geveze, Laha, Gürünlü (87. Krzalic), Raisinger, Preissl (57. Tuka), Klauninger, Hardt (78. Erlacher), Seidl.

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Kadrija Dajic.