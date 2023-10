Neunkirchen und Weissenbach teilen sich die Punkte

Neunkirchen - Weissenbach 1:1 (1:0). Das Schwarze am Trikot der Bezirkshauptstädter überschattet aktuell das Weiße: Die Neunkirchner warten seit vier Wochen auf einen Sieg und rangieren auf Platz elf. Trotzdem hielt Sportlicher Leiter Erich Baumgartner unter der Woche fest, dass Trainer Jürgen Goger nicht angezweifelt sei. Auf der anderen Seite lauert Weissenbach, das derzeit auf Platz drei liegt, sogar auf die Tabellenführung.

Dunai jubelt zu früh

Die Hausherren hatten sich viel vorgenommen und waren zunächst spielbestimmend. Ein Pass auf Goalgetter Andras Dunai in Minute 30 resultierte im 1:0 der Schwarz-Weißen. Dunai ließ den letzten Verteidiger mit einer überlegten Körpertäuschung stehen und platzierte das Leder wuchtig im langen Eck. Nach einem schönen Zuspiel von Hagen Kampitsch war der Torjäger in Minute 40 erneut zur Stelle, doch zur Verwunderung von Erich Baumgartner annullierte Schiedsrichter Nayim Kazanci den Treffer wegen Abseits.

Weissenbach kommt in die Gänge

Die Neunkirchner verpassten es auch in der Folge, den Deckel drauf zu machen: Robin Schanner passte scharf auf Dunai, dem die Kaltblütigkeit diesmal fehlte. In einer weiteren gefährlichen Aktion der Heimmannschaft hatte Schanner selbst diesmal die Gelegenheit, verfehlte den Kasten von Weissenbach-Tormann Sebastian Berger jedoch. Die Vogel-Elf wurde nun immer stärker. Einen gefährlichen Distanzschuss und einen flachen Versuch in die Ecke konnte Neunkirchen-Goalie Thomas Pröll sehenswert entschärfen.

Weinendes Auge für beide

In Minute 76 war er dann machtlos: Das Spielgerät wurde im Sechzehner auf Denis Lacic verlängert, der nach seinem Doppelpack in der Vorwoche erneut traf und den wichtigen Ausgleich der Weissenbacher erzielte. In der Schlussphase war es ein Spiel auf Messers Schneide, in dem keine Hochkaräter mehr entstanden und die Punkte letztendlich geteilt wurden. Richtig glücklich sein kann damit niemand: Neunkirchen bleibt auf Rang elf stecken, Weissenbach wird indessen mindestens auf Platz vier abrutschen.

Stimmen zum Spiel

Sportlicher Leiter Neunkirchen, Erich Baumgartner: „An den Chancen ist es heute nicht gelegen, wir hätten einfach mehr machen müssen. Für mich sind das leider zwei verlorene Punkte, von uns war das heute kämpferisch die beste Leistung der Saison, wir hätten den Sieg verdient gehabt.“

Statistik:

Neunkirchen - Weissenbach 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (28.) Dunai, 1:1 (76.) Lacic.

Gelbe Karten: Dörfler (21. Foul), Kampitsch (86. Kritik), Pröll (44. Unsportlichkeit), Goger (44. Kritik); Lacic (81. Foul).

Neunkirchen: Pröll; Dörfler, Bilbija, Talabér, Weinzettl; Hasi, Hartl (67. Karaaslan), Kampitsch, Schwarz (85. Orhan); Schanner, Dunai;

Weissenbach: Berger; Blaho (82. Berisha), Gökce, Marco Schwarz, Steiner, Olsak, Lacic, Turan, Tannert, Chladek (HZ. Schroner), Rühmkorf (50. Vejnar).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci.