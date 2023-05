Schlusslicht Zöbern zündet siebenmal zum Schützenfest

Neunkirchen - Zöbern 1:7. Schlusslicht Zöbern steht in der Tabelle mit dem Rücken zur Wand und läuft dabei zur Höchstform auf. In Neunkirchen feierte die Blazanovic-Elf einen 7:1-Kantersieg, dabei hätte der Start kaum schlechter sein können. Zöbern verursachte ungeschickt einen Elfmeter, den Thomas Hartl nach vier Minuten zum 1:0 verwandelte. Es sollte das letzte Glanzlicht der Bock-Elf, die mit einem Sieg den Klassenerhalt auch rechnerisch fixiert hätte, bleiben. Lubomir Ulrich erzielte in Minute elf den Ausgleich.

Ein gebrauchter Tag für Neunkirchen

Matej Gorelka erhöhte in Minute 23 auf 2:1. Neunkirchen war entnervt. Das entlud sich in Minute 37. Der Ball war schon weg, als Robin Schanner gegen seinen Gegenspieler nachtrat. Schiedsrichter Marius Baston-Ciobanu zückte zurecht die Rote Karte. Neunkirchen bog mit einem Mann weniger endgültig auf die Verliererstraße ein. Gorelka machte noch vor der Pause das 3:1. In den letzten 25 Minuten gingen den Hausherren bei warmen Sommertemperaturen die Kräfte aus. Die Niederlage fiel daher richtig deftig aus. Ulrich schnürte seinen Doppelpack. Nachdem Kapitän Christoph Stmapfl einen Elfer verwertete, machte Gorelka sein drittes Tor. Kurz vor Schluss schrieb auch noch der eingewechselte Niklas Polreich an.

Stimmen zum Spiel

Neunkirchen-Sektionsleiter Erich Baumgartner: „Es war eine verdiente Niederlage. Zöbern wollte den Sieg viel mehr.“

Zöbern-Trainer David Blazanovic: „Nach dem 0:1 haben wir super Mentalität gezeigt. Wir haben es in der zweiten Hälfte clever gespielt. Gratulation an die Mannschaft.“

Statistik:

Neunkirchen - Zöbern 1:7 (1:3)

Torfolge: 1:0 (4., Elfmeter) Hartl, 1:1 (11.) Ulrich, 1:2 (23.) Gorelka, 1:3 (43.) Gorelka, 1:4 (66.) Ulrich, 1:5 (80., Elfmeter) Stampfl, 1:6 (84.) Gorelka, 1:7 (88.) Polreich

Karten: Bayram (73., Gelbe Karte Unsportl.), Slukan (50., Gelbe Karte Foul), Schanner (37., Rote Karte Tätl.), Hartberger (41., Gelbe Karte Unsportl.)Petz (54., Gelbe Karte Foul)

Neunkirchen: Skarek; Hartberger, Staufer, Bilbija, Weinzettl; Slukan, Hartl (72. Bayram), S. Genc (57. Vejnar), Schwarz (72. Orhan); Schanner, Dunai.

Zöbern: Schlögl; Luef, Gruber, Izvolt, Ostermann; D. Spanring, C. Stampfl, Jastrab, Petz (58. Nagl); Ulrich (81. Polreich), Gorelka (85. Brandstetter)

105 Zuschauer, Schiedsrichter: Marius-Aurelian Baston-Ciobanu