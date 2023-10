Oberwaltersdorf klettert vorerst auf Tabellenspitze

Oberwaltersdorf - Zöbern. Ein Mittwochabendmatch vor heimischer Kulisse, um das erste Mal in dieser Spielzeit auf Rang eins der Tabelle zu springen. Eine bessere Gelegenheit hätte sich die Flassak-Elf knapp vor der Winterpause nicht ausdenken können, zumal die Rot-Schwarzen derzeit in absoluter Topform sind und 16 der letzten 18 Punkte erbeuten konnten. Doch die Hausherren waren mit Vorsicht gewappnet, denn Zöbern wurde für die Oberwaltersdorfer schon öfters zum Stolperstein - außerdem musste die Spitzer-Elf bei ihren Niederlagen immer nur knapp den Kürzeren ziehen.

Schlögl bewahrt Zöbern vor Rückstand

Die Hausherren nahmen direkt zu Beginn das Zepter in die Hand, Zöbern versuchte sich eher auf das Verteidigen zu konzentrieren und mit hohen Bällen zu kontern. In Minute 15 zog Berkin Gürünlü ins Zentrum, lupfte das Leder herrlich auf Lukas Laha über die Zöberner Abwehr, doch der Oberwaltersdorfer Spielmacher setzte den Ball knapp am langen Eck vorbei. In Minute 24 standen die gleichen Protagonisten in umgekehrter Reihenfolge im Zentrum - Laha behielt auf der linken Seite die Oberhand, bediente Gürünlü, der den letzten Verteidiger mit einem Haken ausstiegen ließ, ehe Zöbern-Goalie Thomas Schlögl sich breit machte und abwehrte.

Daniel Hardt erlöst Oberwaltersdorf

Nach der torlosen ersten Halbzeit und der spielerischen Überlegenheit hatte sich die Flassak-Elf für die zweiten 45 Minuten viel vorgenommen. Die Kräfte der Mannschaften schwindeten, hatten doch beide Clubs eine Sonntagspartie in den Füßen. In Minute 71 durften die Heimfans schließlich jubeln, Daniel Hardt stand nach einem Eckball goldrichtig und drückte das Spielgerät über die Linie. Zöbern kombinierte sich folglich zwar öfter an den Sechzehner der Hausherren, ein Hochkaräter blieb allerdings Fehlanzeige. Als viele sich schon gedanklich auf den Schlusspfiff einstimmten, pfiff Schiedsrichter Levan Emnadze einen umstrittenen Elfmeter. Zöbern-Torhüter Thomas Schlögl war für viele vor Andre Croatto, der zu Boden ging, am Ball, Emnadze zeigte auf den Punkt. Lukas Laha verwandelte souverän und setzte den Schlusspunkt, denn ein paar Sekunden später beendete der Unparteiische die Partie. Oberwaltersdorf belohnt sich in einem Geduldsspiel mit drei Punkten und erhöht den Druck auf Wiesmath, das am Freitagabend nachlegen muss.

Stimmen zum Spiel

Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak: "Zöbern hat und das Leben mit ihrer Abwehr richtig schwer gemacht, ich bin stolz, dass wir nach der schwierigen Partie in Grimmenstein wieder so eine Leistung abrufen konnten. Hut ab, wie geduldig alle geblieben sind. Jetzt konnte wir vorne auf zwei Punkte ausbauen, das war richtig gut von allen gestern.“

Statistik:

OBERWALTERSDORF - ZÖBERN 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (71.) Hardt, 2:0 (90+4., Elfmeter) Laha.

Gelbe Karten: Preissl (21. Foul), Croatto (76. Foul), Laha (85. Kritik), Erlacher (90+5. Foul); Stampfl (90+4. Kritik), Izvolt (51. Foul).

Oberwaltersdorf: Beck; Hardt, Seidl, Preissl, Samek; Supper (80. Candan), Raffael Klauninger (72. Krzalic), Erlacher, Geveze (60. Croatto), Laha; Gürünlü;

Zöbern: Schlögl; Dominik Spanring, Gruber, Christopher Spanring, Nagl (67. Petz), Izvolt, Holzgethan, Gorelka, Ulrich, Luef, Stampfl.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Levan Emnadze.