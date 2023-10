Müde Nullnummer im Spitzenspiel

Pitten - Wiesmath. Zwei Spieltage vor Ende der Herbstsaison kommt es zum Kampf der Ligaschwergewichte auf den beiden ersten Rängen. Die Hausherren haben die beste Defensive der Ersten Klasse Süd und konnten Vorjahresduelle gegen die Fleck-Elf für sich entscheiden. Doch die Wiesmather eroberten vor sechs Tagen die Tabellenführung und wollen diese beim Team von Coach Manuel Felber verteidigen.

Fleck hält die Null

Schon in den Anfangsminuten zeichnete sich ab, dass es kein Chancenfestival werden würde. Nervöses Abtasten, viele hohe Bälle und harte Zweikämpfe im Mittelfeld bestimmten die Anfangsphase. Csaba Vachtler feuerte nach 10 Minuten einen gefährlichen Weitschuss ab, den Aufsitzer konnte Wiesmath-Goalie Michael Sanz entschärfen. Johannes Handler wurde in die Tiefe geschickt, sein Abschluss aus halblinker Position fiel zu zentral aus. Andras Stieber stellte einmal mehr seine Freistoßstärke unter Beweis, doch der Schuss aufs lange Eck wurde von Pitten-Tormann Nico Fleck sehenswert pariert. Kurz vor der Pause trat auch Pittens Goalgetter Ondrej Skorec in Erscheinung, er schickte zwei Wiesmather mit Schusstäuschungen in die Prärie, ehe sein Abschluss dankbar in die Arme von Sanz rollte.

Chancen bleiben Mangelware

Die 350 Zuschauer hätten sich für die zweite Spielhälfte einen wilden Schlagabtausch gewünscht, doch daraus wurde nichts. Wiesmath setzte sich zweimal über die Seite durch, die gefährliche Hereingabe fand jeweils keinen Abnehmer. Die Hausherren warteten ebenso vergeblich auf Hochkaräter. Bei einem Versuch von Martin Liska fehlte nicht viel, Felix Gerenschier spielte einen Stanglpass ins Zentrum, den der Wiesmather Verteidiger rechtzeitig klären konnte. Letztendlich trennen sich die beiden Clubs mit einem Remis, wodurch beide ihre Ligaplätze halten können - allerdings hat Oberwaltersdorf morgen in Grimmenstein die Chance, sich nahe heranzuschleichen.

Stimmen zum Spiel

Pitten-Trainer Manuel Felber: „Wir nehmen das X auf jeden Fall mit, das war heute ein Spiel auf Augenhöhe. Die Partie war sehr kampfbetont und man hat gemerkt, dass einfach niemand verlieren wollte.“

Statistik:

PITTEN - WIESMATH 0:0 (0:0).

Torfolge: .

Gelbe Karten: Kornberger (44. Foul); Manuel Schwarz (47. Unsportlichkeit), Reisner (79. Foul), Maximilian Handler (53. Foul).

Pitten: Fleck; Wagner, Berthold, Kornberger, Ehrenböck; Ostermann (63. Gerenschier), Vachtler, Breitsching (35. Stefan Handler), Steindl; Liska (86. Fuchs), Skorec;

Wiesmath: Sanz; Tasic, Reisner, Manuel Schwarz, Stieber, Josef Schwarz, Johannes Handler, Hafenscher, Maximilian Handler (65. Senft) (74. Daniel Wagner), Manuel Schwarz, Koszö.

350 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi.