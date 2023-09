Scheibling-Fohlen besiegen den Tabellenführer in umkämpftem Derby

Scheiblingkirchen II - Grimmenstein 3:2 (1:0). Bereits vor dem Spiel war klar, dass ein echter Derbykracher bevorsteht: Die Holzinger-Elf siegte zweimal in Folge, die Grimmensteiner sogar viermal. Die Bezirksrivalen wollen beide im oberen Tabellendrittel mitspielen und starteten deshalb vorsichtig in die Partie. Auf die erste Torchance des Matches mussten die Zuseher lange warten, diese hatte es dafür direkt in sich. In Minute 20 missglückte eine Freistoßhereingabe der Hausherren eigentlich, doch im Gestocher setzte sich Tobias Mach durch, der das Leder kaltblütig über Grimmenstein-Goalie Dominik Peinsipp lupfte. Die einzige Gelegenheit der Gäste im ersten Spielabschnitt hatte Thomas Aulabauer, der aus spitzem Winkel knapp verzog.

Fast das 3:0 nach 60 Minuten...

Auf eine chancenarme erste Halbzeit sollte ein Chancenfestival in Durchgang Zwei folgen. Zunächst zeigte Schiedsrichter Erdem Erdil nach einem klaren Foul der Grünen auf den Punkt, Peter Sperhansl schickte Peinsipp in die falsche Ecke und stellte in Minute 47 auf 2:0. In Minute 62 hätten die Scheibling-Fohlen um ein Haar die Vorentscheidung erzielt: Peinsipp parierte einen wuchtigen Schuss von Stefan Holzinger aufs kurze Eck, der Kopfball beim nachfolgenden Corner wurde auf der Linie geklärt. Im Gegenzug wurde Scheibling-Tormann Manuel Luef überlupft, doch für den bereits geschlagenen Schlussmann blockte Verteidiger Max Schwaiger ab. Bei der anschließenden Ecke zeichnete sich Luef aus, er drehte einen Fallrückzieher der Grimmensteiner mit den Fingerspitzen über die Latte.

Grimmenstein wird stärker

Die Grimmensteiner liefen nun zur Höchstform auf, in Minute 73 wurde Manuel Fux im Strafraum gelegt, den Elfmeter verwertete Torjäger Thomas Aulabauer souverän. In Minute 79 lenkte Dominik Peinsipp einen Schlänzer sehenswert an die Latte. Nur 60 Sekunden später spielte Scheibling einen Konter wie aus dem Fußballlehrbuch aus: Es wurde blitzschnell nach Balleroberung umgeschaltet, ein filigraner Steilpass landete Fabian Feiel, der den Ball aufs lange Eck an Peinsipp vorbeischob. Als nach dem 3:1 jeder meinte, die Entscheidung wäre gefallen, gelang Grimmenstein prompt der Anschlusstreffer: Bei einem Corner segelten der Scheibling-Goalie und die Verteidiger vorbei, der Nutznießer hieß Benedikt Holzer.

Dramatische Nachspielzeit

Es keimte ordentlich Spannung auf, die in zwei unfassbaren Szenen der Nachspielzeit kulminierte. Nach einer halbhohen Hereingabe feuerte Aulabauer per Volley eine Rakete ab, die von der Latte ins Aus prallte. Im Gegenstoß lief Peinsipp beim Rückpass am Ball vorbei, etliche Zuschauer jubelten bereits, als der Grimmenstein-Tormann den Ball vermeintlich von der Linie kratzte. Die Hausherren reklamierten, wollten den Ball sicher drin gesehen haben, doch Erdil ließ weiterspielen. Zwei Minuten später nahm die aufregende zweite Hälfte ihr Ende, Scheiblingkirchen freut sich über den dritten Sieg hintereinander und mischt nun wieder vorne mit.

Stimmen zum Spiel

Grimmenstein-Coach Bernd Dorner: „Wenn du verlierst, kommt es immer darauf an, wie du verlierst. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit gut verkauft und hätten das Remis verdient gehabt, aber die Welt geht nicht unter. Wir gehen nächste Woche wieder auf Punktejagd.“

Statistik:

Scheiblingkirchen II - Grimmenstein 3:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (20.) Mach, 2:0 (47., Elfmeter) Peter Sperhansl, 2:1 (74., Elfmeter) Aulabauer, 3:1 (80.) Feiel, 3:2 (83.) Holzer.

Gelbe Karten: Peter Sperhansl (47. Kritik), Riegler (22. Foul), Mach (68. Unsportlichkeit); Fux (60. Foul), Aulabauer (90. Kritik), Grubor (69. Foul), Barthel (58. Unsportlichkeit).

Scheiblingkirchen II: Luef; Kremsl (81. Weinlich), Peter Sperhansl, Eidler (66. Schüller), Schwaiger, Thomas Sperhansl (66. Feiel), Holzinger, Maktav, Mach, Atik, Riegler (66. Reichel).

Grimmenstein: Peinsipp; Holzer, Kleinander (52. Höller), Pichler, Barthel, Grill (88. Aigner); Pürrer, Grubor, Horvath (80. Schneeweis); Aulabauer, Fux;

380 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil.