Zebras galoppieren wieder nach vorne

Sollenau - Zillingdorf 3:0 (2:0). Aufatmen bei Sollenau-Coach Christian Wolf vor sechs Tagen in Aspang: Im Kellerduell konnten seine Zebras endlich erstmals die vollen drei Punkte erbeuten. Zillingdorf hingegen wurde von Tabellenführer Pitten am eigenen Sportplatz vorgeführt und unterlag klar mit 5:0. Die Sollenauer hatten sich vorgenommen, nach dem Premierenerfolg gegen den Aufsteiger weiter anschreiben zu wollen.

Blackout resultiert im 1:0

Die Zebras starteten dynamisch, standen hoch und versuchten, die Zillingdorfer früh unter Druck zu setzen. Der aggressive Ansatz führte sofort zu ersten Torchancen. Toni Saric passte zu Jailson, dieser leitete filigran in die Schnittstelle zu Tizian Schenk weiter, der an Zillingdorf-Goalie Stefan Ostrusska scheiterte. In Minute 16 durfte das Heimpublikum aufgrund eines Blackouts der Zillingdorfer Hintermannschaft jubeln. Ein weiter Abschlag von Sollenau-Torhüter Oliver Gigerl, der Zillingdorf-Schlussmann und sein Verteidiger verschätzten sich beide, Norbert Toth sagte Danke und schob das Leder ins leere Tor ein.

Ein deutlicher Heimsieg

Die Hausherren machten weiter Druck, Tizian Schenk konnte erneut Ostrusska nicht überwinden, bei einer flachen Hereingabe von Jailson fehlten Toth Zentimeter, den Doppelpack zu schnüren. In Minute 30 wollte Schenk Ostrusska überlupfen - der Zillingdorf-Keeper riss im letzten Moment die Pranken hoch, das Spielgerät fiel zu Nikola Bejvoluk, der die einfache Aufgabe erledigte und auf 2:0 stellte. Nach der Pause wurde die Urbanek-Elf kurz spielstärker, ehe Sollenau das Zepter wieder in die Hand nahm. Der Matchwinner der Vorwoche, Santiago Lopez Rubio, dribbelte durch die Zilllingdorfer Abwehr und bereitete mustergültig für Kevin Traxler vor, der das Leder über die Linie zum 3:0-Endstand nach 81 Minuten drückte. Das Heimteam hatte sogar noch weitere Chancen, konnte diese jedoch nicht verwerten. Somit rückt Sollenau dank dem zweiten Sieg am Stück auf Platz zwölf vor, da Lanzenkirchen in Trumau mit 1:5 unter die Räder kam.

Stimmen zum Spiel

Sollenau-Coach Christian Wolf: „Wir haben verdient gewonnen, der Sieg hätte sogar höher ausfallen können. Jetzt wissen wir nicht, warum es läuft, weil wir nichts anders machen als davor. Wahrscheinlich war das letzte Woche die Initialzündung.“

Statistik:

Torfolge: 1:0 (16.) Toth, 2:0 (30.) Bjelovuk, 3:0 (81.) Traxler.

Sollenau: Gigerl; Köcher-Schulz 90. Tauchner), Spasojevic, Saric, Schweighofer (55. Lopez Rubio); Jailson (68. Traxler), Karasek, Bajramovic, Schenk (90. Bertl), Bjevoluk; Toth;

Zillingdorf: Ostrusska; Stefan Ruffini (61. Fröhlich), Dumitran, Barwitzius, Lechner (72. Siklosi), Suchanek, Cengiz, Bauer (61. Joza), Raphael Ruffini, Heger, Mosonyi.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Stefan Pleininger.