Grimmenstein legt in Hälfte zwei einen Zahn zu

Trumau - Grimmenstein. Trumau hatte in der jüngsten Vergangenheit einiges zu feiern. Im Derby gegen Oberwaltersdorf führte die Banovits-Elf bis zur letzten Minute, an Spieltag elf konnte Aspang mit 5:4 bezwungen werden. An das aktuelle Formhoch möchten die Hausherren gegen Grimmenstein anknüpfen, doch die Dorner-Elf ist immer für eine Überraschung gut. Positive Nachrichten für die Grünen vor Anpfiff: Die Langzeitverletzten Daniel Püchl (seit Spieltag zwei mit Seitenbandriss) und Fabian Aulabauer (seit letzter Saison mit Knorpelschaden) kehrten endlich in den Kader von Coach Bernd Dorner zurück.

Trnka hält seinen Kasten sauber

Eine vorsichtiges Abtasten in der Anfangsphase hatte wenig spielerische Höhepunkte parat. In Minute 28 wollte der Trumau-Angreifer auf seinen Sturmpartner ablegen, der Ball sprang dem Grimmenstein-Verteidiger auf die Hand, Schiedsrichter Marcel Nan zeigte folgerichtig auf den Punkt. Ex-Bundesligaprofi Michael Koller weiß natürlich, wie man Strafstöße schießt und verwandelte routiniert mit einem Flachschuss ins linke Eck. Grimmenstein bemühte sich vor der Pause um die Antwort, doch zweimal war Trumau-Goalie Manuel Trnka sehenswert zur Stelle. Hans-Peter Kraus wartete mit seinem Abschluss im Eins-gegen-Eins zu lang, auch Milos Grubor scheiterte mit einem Distanzschuss aus 25 Metern an Trnka.

Doppelter Aulabauer entscheidet Spiel

Grimmenstein änderte sein System zur Pause, der taktische Plan sollte nach nur zwei Minuten im zweiten Durchgang fruchten. Youngster Daniel Püchl, der sein Comeback feierte, wurde am Sechzehnerrand bediente und knallte das Leder ins kurze Eck. Trumau wurde jetzt kalt erwischt, Goalgetter Thomas Aulabauer stellte in Minute 50 mit seinem 15. Saisontor auf 2:1 für die Grünen. Der Toptorjäger der Liga schweißte das Spielgerät mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck. Trumau wollte die Führung kontern, Patrick Resch preschte auf rechts durch, sein Versuch aufs lange Eck wurde von Grimmenstein-Torhüter Dominik Peinsipp mit dem Fuß vereitelt. Lange tat sich nichts, ehe Thomas Aulabauer in Minute 94 für die Vorentscheidung sorgte. Im Eins-gegen-Eins mit Trnka legte Aulabauer das Leder kaltblütig vorbei. Grimmenstein rückt durch den Erfolg vorerst sogar in die Top vier auf.

Stimmen zum Spiel

Trumau-Trainer Christian Banovits: „Es war ein solides Spiel von uns mit wenig Tormöglichkeiten, und zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive. Wir sind für zwei Eigenfehler bestraft worden, der Sieg für Grimmenstein geht aber wegen ihrem Plus an Möglichkeiten in Ordnung.“

Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner: „Erste Halbzeit haben uns in vielen Spielsituationen ein paar Prozent gefehlt, um richtig auf Touren zu kommen. Zweite Hälfte haben wir auf eine Doppelspitze umgestellt, und das war genau richtig. Beide Stürmer trafen innerhalb von drei Minuten. Ich denke, der Sieg geht völlig in Ordnung, wir hatten die klareren Chancen. Jetzt fokussieren wir uns auf das Derby gegen Aspang.“

Statistik:

TRUMAU - GRIMMENSTEIN 1:3 (1:0).

Torfolge: 1:0 (29., Elfmeter) Koller, 1:1 (47.) Püchl, 1:2 (50.) Thomas Aulabauer, 1:3 (90+3.) Thomas Aulabauer.

Gelbe Karten: Saller (83. sonst.), Lewandowski (86. Foul); Holzer (28. Foul), Grubor (10. Foul), Kleinander (85. Foul), Barthel (57. Foul).

Trumau: Trnka; Greider, Saller, Jaiczay, Seidl (60. Rathmanner); Horvath, Jenei, Kolesik, Resch; Koller, Lewandowski;

Grimmenstein: Peinsipp; Holzer, Barthel, Kleinander, Grill; Noah Horvath (HZ. Fabian Aulabauer),, Fux, Grubor; Kraus (75. Aigner), Püchl, Thomas Aulabauer;

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcel Nan.