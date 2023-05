Zwei Rote Karten und sieben Tore - Weikersdorf gewinnt hitzige Partie

Weikersdorf - Oberwaltersdorf 4:3 (1:0). In der ersten Halbzeit spielten beide Mannschaften taktisch diszipliniert und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. Nach 22 Minuten versetzte Ulrich Hauke die Weikersdorfer Fans zum ersten Mal in Jubelstimmung - bei einem Freistoß blieb sein erster Versuch in der Mauer hängen, gegen den zweiten Schuss des Weikersdorf-Stürmers war Oberwaltersdorf-Keeper Stefan Beck machtlos. Die Begegnung plätscherte in Halbzeit eins ohne weitere Aufreger dahin, doch das sollte sich nach der Pause ändern.

Eine wilde Achterbahnfahrt in Halbzeit zwei

In Minute 52 war es erneut Ulrich Hauke, der energisch im Sechzehner der Oberwaltersdorfer nachsetzte, den Ball zu Maximilian Rottensteiner stocherte, der einen Hintermann der Gäste ausstiegen ließ und den Ball in die rechte Ecke schoss. Die Oberwaltersdorfer bewiesen anschließend Moral und kämpften sich mit einer Umstellung auf drei Stürmer in das Spiel zurück. Durch schnelles Umschaltspiel und einem Pass in die Mitte wurde Simon Schulmeister freigespielt, der für den 1:2-Anschlusstreffer sorgte. In Minute 70 musste der bereits verwarnte Marcel Raisinger vom Platz, nach einem Foul und einer Kritik an Schiedsrichter Ramazan Ergin zog dieser die Konsequenz und zückte die Gelb-Rote Karte. Von diesem Schock erholten sich die Oberwaltersdorfer zügig, mit einem schnell abgespielten Freistoß überrumpelten sie die Weikersdofer Hintermannschaft, ehe Daniel Samek zum 2:2 traf. Nur eine Minute später schlug die Heimmannschaft bei einem Konter zurück - Maximilian Rottensteiner ließ den letzten Verteidiger aussteigen und veredelte das Dribbling mit dem Tor zum 3:2. Nach 85 Minuten musste Weikersdorfs Philipp Hatzl mit Rot unter die Dusche, er senste den Oberwaltersdorfer Angreifer als letzter Mann um. Durch Ondrej Seiberts 4:2 in Minute 90 brach das Weikersdorfer Publikum in frenetischen Jubel aus. Vorentscheidung? Fehlanzeige. Die spektakuläre zweite Halbzeit kulminierte in einem erneuten Anschlusstor für Oberwaltersdorf nach 91 Minuten durch Fabio Zimmermann, der die Weikersdorfer noch einmal ordentlich ins Schwitzen brachte. Doch kurz darauf war Schluss und die Hausherren dürfen sich nach drei Niederlagen am Stück endlich wieder über einen Dreier freuen.

Stimmen zum Spiel

Weikersdorf-Sportchef Wolfgang Fangl: „Es war ein sehr ausgeglichenes und spannendes Spiel, das wir am Ende zum Glück gewinnen konnten. Die Burschen haben super gekämpft, wir haben alles reingehaut, aber auch Oberwaltersdorf hat bis zum Schluss gekämpft. Ich bin sehr zufrieden.“

Oberwaltersdorf-Trainer Thomas Flass: „Es war eine unnötig turbulente Partie. Wir versuchen Fußball zu spielen, sind eigentlich in jeder Partie die bessere Mannschaft, aber wir machen zu viele individuelle Fehler dabei, wenn wir das nicht abstellen, wird es in den restlichen Partien ähnlich schwierig.“

Statistik:

Torfolge: 1:0 (22.) Hauke, 2:0 (52.) Rottensteiner, 2:1 (57.) Schulmeister, 2:2 (77.) Samek, 3:2 (78.) Rottensteiner, 4:2 (90.) Seibert, 4:3 (91.) Zimmermann

Karten: Hatzl (85., Rote Karte Torchancenverh.)Laha (29., Gelbe Karte Foul), Raisinger (69., Gelbe Karte Kritik), Erlacher (20., Gelbe Karte Foul), Raisinger (70., Gelb/Rote Karte Foul)

Weikersdorf: Domenico Frank; Weiser, Philipp Hatzl, Manfred Rottenstiener, Lukas Hatzl; Maximilian Rottensteiner, Kubecek, Prinzhorn (82. Stögmüller), Schlager (82. Sederl), Hönigsperger (89. Stefan Frank); Hauke (60. Seibert),

Oberwaltersdorf: Beck; Samek, Preissl (55. Tuka), Erlacher, Raisinger; R. Klauninger, Krzalic; Zimmermann, Schulmeister, Laha; Tannert (HZ. D. Klauninger).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin