Wiesmath - Weissenbach 3:2 (1:0)
25.04.2023 19:30
Statistik:
Wiesmath - Weissenbach 3:2 (1:0)
Torfolge: 1:0 (24., Elfmeter) Eszlatyi, 1:1 (75.) Olsak, 1:2 (78.) Thaci, 2:2 (81.) Schwarz, 3:2 (86.) Schwarz
Karten: Handler (15., Gelbe Karte Foul)Wollmann (89., Gelbe Karte Kritik)
Wiesmath: Handler Maximilian (75. Hafenscher), Schwarz Manuel, Sanz, Schwarz Josef, Handler Johannes (75. Wagner), Senft, Reisner Daniel, Tasic, Tanyeros, Eszlatyi (90+2. Schwarz), Reisner Jan
Weissenbach: Berger, Wollmann, Rühmkorf (50. Turan), Ecker, Schroner, Pölleritzer (13. Krajnik), Schwarz Marco, Thaci, Blaho, Gökce, Olsak
99 Zuschauer, Schiedsrichter: Hasan Bingöl