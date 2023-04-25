Wiesmath - Weissenbach 3:2 (1:0)

Erstellt am 25. April 2023 | 21:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 1. Klasse Süd
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

25.04.2023  19:30

Statistik:

Wiesmath - Weissenbach 3:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (24., Elfmeter) Eszlatyi, 1:1 (75.) Olsak, 1:2 (78.) Thaci, 2:2 (81.) Schwarz, 3:2 (86.) Schwarz

Karten: Handler (15., Gelbe Karte Foul)Wollmann (89., Gelbe Karte Kritik)

Wiesmath: Handler Maximilian (75. Hafenscher), Schwarz Manuel, Sanz, Schwarz Josef, Handler Johannes (75. Wagner), Senft, Reisner Daniel, Tasic, Tanyeros, Eszlatyi (90+2. Schwarz), Reisner Jan

Weissenbach: Berger, Wollmann, Rühmkorf (50. Turan), Ecker, Schroner, Pölleritzer (13. Krajnik), Schwarz Marco, Thaci, Blaho, Gökce, Olsak

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Hasan Bingöl

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