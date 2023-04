Auch Flutlicht-Ausfall kann Felixdorf nicht stoppen

Werbung

Felixdorf - Bad Erlach 4:0. Von Anfang an verlief das Spiel auf einer schiefen Ebene. Die abstiegsbedrohten Felixdorfer erwischten Bad Erlach am falschen Fuß. Die Hausherren gingen nach wenigen Augenblick in Führung. Nach einem Vorstoß über die Seite bediente Berkin Gürünlü Sturmpartner Jörg Lebrecht, der an der kurzen Stange den Ball an Bad Erlach-Tormann Daniel Sacher vorbeiquetschte. Für den Bad Erlacher Schlussmann war die Begegnung wenig später beendet. Der Routinier verletzte sich erneut am Knie. Die Saison dürfte für ihn gelaufen sein.

Felixdorf bleibt am Drücker

Bad Erlach war geschockt und kassierte Mitte des ersten Durchgangs den nächsten Rückschlag. Schiedsrichter Marco Klestil zeigte auf den Elferpunkt. Gürünlü verwertete zum 2:0. Nach einer halben Stunden verloren die Gäste auch noch Innenverteidiger Johann Houszka verletzungsbedingt. Bad Erlach versuchte sich mit dem 0:2 in die Pause zu schleppen. Felixdorf hatte andere Pläne. Patrick Ganauser kam in der Nachspielzeit aus rund zehn Metern zum Abschluss und erhöhte auf 3:0.

Am Rande des Abbruchs

Felixdorfs Hannes Weninger, der Tormanntrainer vertrat den zuletzt fürs Training beruflich verhinderten Michael Riegler, war im ersten Durchgang beschäftigungslos. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel nicht. Dennoch sah Felixdorf schwarz, weil das Flutlicht streikte, standen beide Mannschaften im Dunkeln. Das Match wurde für eine halbe Stunde unterbrochen. Der Abbruch war eigentlich schon besiegelt, als das Licht plötzlich wieder anging. Die Bad Erlacher waren sogar schon in der Kabine, dann beorderte sie Referee Klestil zurück. In der Schlussphase plätscherte das Spiel vor sich hin, bevor Ganauser kurz vor dem Ende noch seinen Doppelpack schnürte.

Stimmen zum Spiel

Felixdorf-Trainer Andreas Zöger: „Obwohl wir gegen Berndorf 0:3 verloren haben, war die Leistung sehr gut. Diesen Schwung wollten wir mitnehmen. Das ist uns gelungen. Wir hätten schon in der ersten Hälfte fünf oder sechs Tore machen können.“

Bad Erlach-Coach Daniel Höfinger: „Es hat eine Mannschaft gegeben, die sehr gut eingestellt war und um jeden Zentimeter gekämpft hat und auf der anderen Seite waren eben wir. Nach den beiden Siegen zuletzt haben wir offenbar geglaubt, dass es mit ein paar Prozent weniger auch geht. Dabei haben wir die Spieler davor noch gewarnt. Dass nach dem Flutlichtausfall weitergespielt wurde, kann ich nicht verstehen. Wofür gibt es gewisse Regeln? Ein paar unserer Spieler waren schon ausgezogen. Einer sogar unter der Dusche. Und dann müssen wir zurück. Dafür fehlt mir das Verständnis. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir schlecht gespielt haben.“

Statistik

Felixdorf - Bad Erlach 4:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (3.) Lebrecht, 2:0 (25., Elfmeter) Gürünlü, 3:0 (45+2.) Ganauser, 4:0 (87.) Ganauser

Karten: Steinbacher (61., Gelbe Karte Unsportl.)Breitsching (61., Gelbe Karte Unsportl.), Hofbauer (70., Gelbe Karte Foul), Lindenthal (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)

Felixdorf: Weninger; Ayas, Marchhart, Sakallioglu, Brunner (89., M. Fischöder); Grasmuck (78., P. Windisch), Mayer, Steinbacher (89., Eichtinger), Ganauser; Gürünlü, Lebrecht (83., Pammer).

Bad Erlach: Sacher (12., Gößeringer); Breitsching, Hofer (HZ., Hofbauer), Houszka (30., Brandstätter), Röcher; Besenlehner (70., Freihammer), Kampitsch, Karner (HZ., Doppler); Lindenthal, Weidinger, Kriegler.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Marco Klestil