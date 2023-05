Felixdorf überrascht gegen Scheibling-Fohlen

Felixdorf - Scheiblingkirchen II 2:1. Die Partie begann mit einem Aufreger - bereits nach wenigen Minuten reklamierten die Gastgeber vehement auf Elfmeter, die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Zu sehen gab es an diesem Feiertag einen zerfahrene Partie, spielerische Elemente waren rar. Die schwierigen Platzverhältnisse und der Wind taten ihr übriges hinzu. „Ein absoluter Hundskick“, wie es Scheiblingkirchen KM II-Spielertrainer Stefan Holzinger formulierte. Es brauchte eine Einzelaktion von Felixdorfs Berkin Gürünlü, der unter Mithilfe der USV-Defensive die Hausherren unmittelbar vor der Pause in Führung brachte. „Eine schöne Aktion von ihm“, wie Felixdorf-Sportdirektor Franz Mathois lobend vermerkte.

Scheiblingkirchen wollte sich damit aber noch nicht geschlagen geben, Holzinger brachte für Durchgang zwei Dominik Altrichter und Tobias Mach - das frische Blut sollte sich bezahlt machen, Thomas Sperhansl sorgte wieder für Gleichstand auf der Anzeigetafel. Es folgte ein offener Schlagabtausch, „eine Partie Spitz auf Knopf“, wie es Mathois ausdrückte. Für die Entscheidung sollte Jörg Lebrecht nach einer Spielverlagerung auf die Flanke sorgen. „Wir hatten das notwendige Glück heute auf unserer Seite“, so Mathois. „Wir waren an diesem Tag nicht bereit genug, diese Partie entsprechend zu bestreiten“, erklärt Holzinger, der in der Nachspielzeit wenige Augenblicke über den vermeintlichen Ausgleich jubeln durfte - ehe ihn der Schiedsrichter höchst strittig aberkannte.

Für den SC Felixdorf waren es drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, damit bleibt die Truppe von Andreas Zöger in Schlagdistanz zum sicheren Ufer. Scheiblingkirchen wird auch nach dieser Niederlage der Vize-Meistertitel wohl nicht zu nehmen sein, nach vorne hin ist der Abstand auf Berndorf aber bereits zu groß...

01.05.2023 16:30

Statistik:

Felixdorf - Scheiblingkirchen II 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (45+1.) Gürünlü, 1:1 (49.) Sperhansl, 2:1 (62.) Lebrecht

Karten: Gürünlü (80., Gelbe Karte Unsportl.), Zöger (36., Gelbe Karte Kritik), Ayas (35., Gelbe Karte Kritik), Grasmuck (39., Gelbe Karte Unsportl.)Eidler (42., Gelbe Karte Foul)

Felixdorf: Gürünlü (93. Colak), Windisch Bernd, Weninger, Lebrecht (85. Eichtinger), Brunner, Fischöder, Grasmuck (78. Blecha), Sakallioglu, Mayer, Ayas, Marchhart

Scheiblingkirchen II: Eidler (70. Maktav), Winkelbauer, Riegler Michael (HZ. Altrichter), Sperhansl Peter (78. Weinlich), Strobl (HZ. Mach), Sperhansl Thomas, Rusovic (70. Holzinger), Schüller, Ofenböck, Atik, Kremsl

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Alim Braha