Schiedsrichter erzürnt Zöbern

Werbung

Felixdorf - Zöbern 2:1. Trainer, Spieler und der mitgereiste Anhang: Das gesamte Zöberner Lager war nach der 1:2-Niederlage gegen Felixdorf fassungslos. Der Grund? Die Gäste fühlten sich von Schiedsrichter Ramzan Ergin entscheidend benachteiligt, statt drei Punkten im Abstiegskampf, steht das Schlusslicht mit leeren Händen da. Doch erst einmal zur Ausgangslage: Nach den Pleiten zum Rückenstart mussten sowohl Felixdorf als auch Zöbern gewinnen, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Die Felixdorfer erwischten den besseren Start und hatten im ersten Durchgang doppeltes Pech. Zweimal rettete die Latte für Zöbern.

Zöbern wird stärker und geht in Front

Gegen Ende der ersten Hälfte übernahm Zöbern das Kommando und kam auch mit mehr Elan aus der Kabine. Ein individueller Fehler in der Felixdorfer Hintermannschaft ermöglichte Matej Gorelka nach einer knappen Stunde die Chance zur Führung. Der Goalgetter verwertete trocken. Wenige Minuten später jubelten die Zöberner erneut. Nach einem Ball in die Schnittstelle und einem präzisen Abschluss zappelte die Kugel erneut im Netz. Referee Ergin gab den Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht.

Es war nicht die letzte knappe Entscheidung, die der Unparteiische an diesem Freitagabend treffen musste. In der Schlussphase ging Felixdorfs Christoph Mayer in einem Getümmel zu Boden. Ergin zeigte auf den Elfmeterpunkt. Für Zöbern-Coach David Blazanovic eine klare Fehlentscheidung. Felixdorf-Pendant Andreas Zöger meinte hingegen, dass Mayer schon am Fuß getroffen wurde. Berkin Gürünlü traf jedenfalls zum Ausgleich.

Schlögl verursacht zweiten Elfer

Danach gab Ergin einige Minuten Nachspielzeit und, als alles schon auf eine Punkteileung hinauslief, einen weiteren Strafstoß. Zöbern-Tormann Thomas Schlögl wurde beim Versuch des Ausschusses von Christopher Fuchs behindert, daraufhin soll der Keeper den Gegenspieler weggestoßen haben. So sah es zumindest der Schiedsrichter. Gürünlü trat ein zweites Mal an und traf ein zweites Mal. Felixdorf dreht in der Schlussphase den Abstiegskrimi und fährt gnaz wichtige drei Punkte ein.

Stimmen zum Spiel

Felixdorf-Trainer Andres Zöger: „So etwas passiert dir wahrscheinlich nur einmal im Leben. Ich verstehe mich gut mit David. Er und die Zöberner Spieler haben wir wirklich leid getan, aber ich muss auf meine Mannschaft schauen. Die drei Punkte waren für uns im Abstiegskampf extrem wichtig. Bei ihrem Abseitstor haben wir Glück gehabt. Beim zweiten Elfer habe ich mich schon weggedreht gehabt, weil die Aktion eigentlich vorbei war. Unsere Spieler haben aber gemeint, dass Fuchsl gestoßen wurde. Wenn es so war, weiß ihr Tormann eh selber am besten, was er da für einen Blödsinn gemacht hat. Schiedsrichter möchte ich jedenfalls keiner sein. Irgendwer ist immer angefressen auf dich, wäre es anders herum gewesen, wäre ich es genauso gewesen.“

Zöbern-Trainer David Blazanovic: „Ich muss meiner Mannschaft zu einer kämpferischen Leistung der Sonderklasse und Felixdorf zum Sieg gratulieren. Aber eigentlich müssen wir nicht über das Spiel, sondern über den Schiedsrichter reden. Er hat uns ein reguläres Tor aberkannt und in den letzten Minuten zwei Witz-Elfer gegeben. Das waren unglaubliche Fehler, die die Partie entschieden haben. Wir trainieren die ganze Woche, investieren viel und wenn dann der Gegner besser ist, müssen wir das akzeptieren, aber so macht Fußball keinen Spaß. Ich weiß eh, dass der Verband keine Schiedsrichter hat, aber vielleicht ist es eh gescheiter wir pfeifen uns die Partien in Zukunft einfach selber.“

Tore: Berkin Gürünlü (85., Elfmeter), Berkin Gürünlü (95., Elfmeter); Matej Gorelka (58.)

Felixdorf: Michael Riegler, Andreas Steinbacher, Berkin Gürünlü, Bastian Blecha, Daniel Marchhart, Franz Eichtinger, Christoph Grasmuck, Cesur Ayas, Christoph Mayer, Patrick Ganauser, Niclas Brunner, Hannes Weninger, Christopher Fuchs, Bernd Windisch, Jörg Lebrecht, Ferhan Sakallioglu, Elias Fischöder, Ferhan Sakallioglu (HZ. statt Bastian Blecha), Bernd Windisch (65. statt Niclas Brunner), Jörg Lebrecht (65. statt Andreas Steinbacher), Elias Fischöder (71. statt Christoph Grasmuck), Christopher Fuchs (72. statt Franz Eichtinger)

Zöbern: Thomas Schlögl, Patrick Luef, Matej Gorelka, Dominik Spanring, Lubomir Ulrich, Matej Izvolt, Kevin Nagl, Christopher Stampfl, Marek Jastrab, Johannes Brunner, Sebastian Bonigut, Jakob Koller, Julian Josef Gruber, Michael Karl Brandstetter, Michael Ostermann, Maximilian Petz, Michael Ostermann (57. statt Sebastian Bonigut)

Karten: Elias Fischöder (88. Gelb Foul), Jörg Lebrecht (94. Gelb Foul), Johannes Brunner (42. Gelb Foul), Matej Gorelka (81. Gelb Foul), Lubomir Ulrich (81. Gelb Kritik), Dominik Spanring (85. Gelb Foul), Sebastian Bonigut (85. Gelb Kritik), Kevin Nagl (90. Gelb Foul), Thomas Schlögl (96. Gelb Foul)