Als Wiesmath-Trainer Peggy Fleck auf Sir Bobby Charlton traf

Mit Bobby Charlton verstarb in der Vorwoche einer der größten Fußballer aller Zeiten. Die Manchester United-Legende wurde 86 Jahre alte. Einer, der den Star der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre persönlich kennenlernte, war der heutige Wiesmath-Trainer Franz „Peggy“ Fleck. Im Jahr 1972 nahm der damals zwölfjährige Wiener Neustädter an einem internationalen Technik-Wettbewerb teil, dem so genannten Ford Junior Kicker. „Das Regionalfinale habe ich damals gewonnen und bin zum Bundesbewerb nach Salzburg entsendet worden.“

Im Stadion Lehen war auch Charlton, der als Werbetestimonial für den Ford Junior Cup fungierte, anwesend. Fleck erinnert sich: „Ich bin damals Zweiter geworden und habe das Finalturnier in München knapp verpasst, aber ich habe ein Actionfoto von Bobby Charlton mit seiner Originalunterschrift bekommen“, dieser Moment wurde auch von einer Kamera festgehalten: „Charlton war damals eine absolute Legende. Man muss sich vorstellen, der war sechs Jahre zuvor Weltmeister mit England, hat den Flugzeugabsturz (Anm.: 1958) mit Manchester United überlebt. Da hat ein Autogramm schon etwas gezählt.“

Charlton war beim Treffen mit Fleck zwar schon 34 Jahre alt, spielte aber immer noch für Herzensklub United, für den er in über 600 Spielen knapp 200 Tore schoss.