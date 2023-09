Neue Aufgabe für Ex-Zöbern-Coach David Blazanovic

Mit fünf Siegen in den letzten fünf Spielen gelang David Blazanovic in der Vorsaison die Mission Impossible, führte den Stockletzten Zöbern doch noch zum Klassenerhalt. Dennoch gingen Blazanovic und Zöbern im Sommer wieder getrennte Wege. Der Trainer war seitdem zu haben. Nun ist der 43-Jährige wieder unter der Haube. Blazanovic tritt die Nachfolge von Christian Rotpuller an, ist neuer Trainer in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf).

Die 2. Liga Mitte im Burgenland ist für Blazanovic Neuland, aber genau das reizt den Übungsleiter an der Aufgabe: „„Ich war lange in Niederösterreich tätig. Es war Zeit für ein neues Bundesland, eine neue Liga und vor allem neue Leute.“ In Draßmarkt erwartet Blazanovic eine knifflige Aufgabe, denn sein neues Team steht auf Rang elf, zwar nicht im Tabellenkeller, doch von Schlusslicht Lackenbach trennen sie aktuell nur vier Punkte.

Zu Beginn werden vom Neo-Coach aber erst zwischenmenschliche Ziele gesetzt: „Die nächsten Wochen stehen im Zeichen des Kennenlernens.“ Weiter nach vorne will Blazanovic noch nicht schauen, doch eines steht fest: „Momentan ist die Mannschaft etwas verunsichert. Wir werden das ändern, ich habe gesehen, dass im Team großes Potenzial steckt.“