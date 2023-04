Fabian Aulabauer hievt Grimmenstein aus der Krise

Werbung

Grimmenstein - Aspang 1:0. Die Erleichterung war riesengroß. Die Derbyserie hält. Grimmenstein schreibt im Frühjahr erstmals an. Dem waren 90 höchst umkämpfte Minuten vorausgegangen. Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Aspang hatte die etwas besseren. In Minute zehn spielte Stefan Lemberger Aldin Dizdarevic frei. Der Stürmer schloss zu zentral ab. Grimmenstein-Goalie Dominik Peinsipp bewahrte die Hausherren mit einer Fußabwehr vor dem 0:1. Wenig später konnte er nur zuschauen wie ein Freistoß von Dominik Riegler an das Aluminium sauste.

Elferalarm und erste Grimmenstein-Chance

Kurz vor dem Seitenwechsel krachte Aspangs Dizdarevic mit Grimmensteins Peinsipp zusammen. Der Angreifer soll zuerst am Ball gewesen sein, weshalb Aspang-Coach Walter Weninger gerne einen Elfmeter gehabt hätte. Dizdarevic verletzte sich bei der Aktion, biss noch bis zur Halbzeit durch, dann war Schluss. Nach Wiederbeginn hatte Grimmenstein die erste nennenswerte Aktion. Manuel Fux zog vom Sechzehnereck spektakulär ab. Alex Hatzl verhinderte mit einem klasse Parade die Grimmensteiner Führung.

Peinsipp rettet erneut, dann schlägt Aulabauer zu

Auf der Gegenseite reagierte Peinsipp bei einem weiteren Riegler-Freistoß sensationell. Damit ging es mit einem 0:0 in die Schlussphase. Und in dieser gelang Grimmenstein der Lucky Punch. Zunächst traf Schiedsrichter Erdem Erdil eine strittige Freistoßentscheidung. Dann fand ein nahezu perfekt getretener Freistoß die Stirn von Fabian Aulabauer, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Grimmenstein in Front köpfelte.

In den letzten Minuten hatte Christian Nagl die beste Möglichkeit, um für den Aspanger Ausgleich zu sorgen. Aus 13 Metern schloss er aus der Drehung zu zentral ab. Peinsipp parierte den Flachschuss und hielt damit den ersten Grimmensteiner Dreier im Kalenderjahr 2023 fest. Grimmenstein rückt bis auf einen Zähler an die Viertplatzierten Aspanger heran, die wegen der Niederlage den Sprung auf Position drei verpassen.

Stimmen zum Spiel

Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner: „Es war ein Spiel mit wenigen Chancen. Es war ein Match, das jenes Team gewinnt, das das erste Tor macht. Wir sind jetzt gegen Aspang das siebente Spiel in Serie ungeschlagen.“

Aspang-Coach Walter Weninger: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, ein Abnützungskampf. Viel Fußball lässt dieser Platz nicht zu. Mit dem Ergebnis kann ich klarerweise nicht zufrieden sein. Wir hatten etwas mehr an Chancen. Ein Punkt wäre verdient gewesen, mit dem hätte ich auch leben können.“

Statistik

Grimmenstein - Aspang 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (83.) F. Aulabauer

Karten: Peinsipp (90+5., Gelbe Karte Kritik), Sowa (17., Gelbe Karte Unsportl.)Vasov (75., Gelbe Karte Unsportl.), Riegler (87., Gelbe Karte Unsportl.)

Grimmenstein: Peinsipp; Strgar, Joo, M. Horvath, Sowa; M.Fux, Pürrer, N. Horvath (74., Höller); F. Aulabauer (86., Schneeweis), T. Aulabauer, Holzer.

Aspang: Hatzl; Binder, Vasov, Riegler, Gersthofer; Pichler (86., Bauer), Gansauge; Ringhofer (60., C. Nagl), E. Mileder, Lemberger; Dizdarevic (HZ., P. Nagl).

360 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil