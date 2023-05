Tommy Aulabauer sorgt für die späte Erlösung

Grimmenstein - Felixdorf 1:0. Felixdorf rollte zuletzt das Feld mit drei Siegen in Folge von ganz hinten auf, während Grimmenstein im Kampf um den dritten Platz schwächelte. Im direkten Duell begeneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Grimmenstein kam auf kleinen eigenen Platz immer wieder recht einfach in die letzte Zone. Beim letzten Pass fehlte die Genauigkeit. Felixdorf war in der Offensive da schon konkreter. Zweimal fehlten Berkin Gürünlü nur Zentimeter auf den Treffer zum 1:0, jeweils rettete das Aluminium für Grimmenstein.

Als dann alles schon mit einem torlosen Unentschieden rechnete, passierte doch noch was. Nach einem ruhenden Ball war Thomas Aulabauer mit dem Kopf zur Stelle. Grimmenstein führte mit 1:0 und Felixdorf hatte nur mehr die Nachspielzeit um zu reagieren. In dieser wurde es für die Zöger-Elf aber nur noch schlimmer. Gürünlü kassierte seine zweite Gelbe Karte und verpasst damit nächste Woche das so wichtige Derby gegen Sollenau.

Grimmenstein-Coach Bernd Dorner: „Wir hatten drei, vier gute Chancen, aber es war eine klassische Partie, die der gewinnt, der das erste Tor macht.“

Felixdorf-Trainer Andreas Zöger: „Es war ziemlich ausgeglichen, es ist auf diesem kleinen Platz immer schwierig zu spielen, wir hatten die besseren Chancen, haben zweimal die Stange getroffen und zwei Tausender liegen lassen, dann in der 89. Minute nach einem Eckball das Tor kassiert."

Statistik:

Grimmenstein - Felixdorf 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (89.) Aulabauer

Karten: Aulabauer (56., Gelbe Karte Foul), Horvath (85., Gelbe Karte Unsportl.)Gürünlü (90+3., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Ayas (90+1., Gelbe Karte Foul), Gürünlü (48., Gelbe Karte Kritik)

Grimmenstein: Peinsipp; Strgar, M. Horvath, Joo, Sowa; Fux, Pürrer, N. Horvath; F. Aulabauer (90. Kökeny), T. Aulabauer, Holzer (76. Schneeweis).

Felixdorf: Weninger; Brunner, Marchhart, Sakallioglu, Ayas; Windisch, E. Fischöder (66. Blecha), Mayer

Grasmuck (66. Steinbacher); Gürünlü, Ganauser (76. Eichtinger).

195 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Gwandner