Oberwaltersdorf entführt drei Punkte in aus Grimmenstein

Grimmenstein - Oberwaltersdorf 1:3. Oberwaltersdorf legt sich selbst drei Punkte ins Osternest. Die Flassak-Elf feiert in Grimmenstein einen völlig verdienten Auswärtserfolg. Grimmenstein eiert währenddessen weiter durch das Frühjahr. Grimmenstein punktete als einziges Team der Liga 2023 noch nicht. Davon waren Thomas Aulabauer und Co. gegen Oberwaltersdorf auch relativ weit entfernt. Oberwaltersdorf nahm die robuste Gangart an, hielt kämpferisch dagegen und führte spielerisch die feinere Linie. Die Pausenführung der Gäste resultierte aus einem ruhenden Ball. Simon Schulmeister feuerte einen Freistoß direkt ins Netz. Grimmenstein erwischte im zweiten Durchgang einen Traumstart. Einen Corner bekamen die Oberwaltersdorf nicht weit genug geklärt. Noah Horvath donnerte den zweiten Ball volley ins Tor - 1:1.

Laha bringt Oberwaltersdorf wieder auf die Siegerstraße

Lange sollte die Freude bei den Grimmensteinern aber nicht halten. Drei Minuten nach dem Ausgleich pflückte sich Lukas Laha eine Hereingabe perfekte herunter und vollendete zum 1:2. Nur Augenblicke später blieb Laha alleinstehend vor Grimmenstein-Goalie Dominik Peinsipp cool und stellte auf 1:3. Grimmenstein riskierte in der letzten halben Stunde viel, dabei schaute wenig heraus. Oberwaltersdorf verpasste es in den zahlreichen Kontersituationen die Partie frühzeitig zu entscheiden. Entweder passte er letzte Pass nicht oder die Gäste vergaben stümperhaft, wurde es wirklich brenzlig war Peinsipp zur Stelle. Am Oberwaltersdorfer Sieg änderte das nichts mehr. Die Flassak-Elf zieht an Grimmenstein vorbei, ist nun Sechster, während Grimmenstein auf Rang acht durchgereicht wird.

Stimmen zum Spiel

Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner: „In der ersten Hälfte war es eine relativ ausgeglichene Partie. Es fehlt aktuell an vielen Kleinigkeiten, der Kader ist ja fast unverändert zum Herbst. Wir sind aktuell offensiv zu harmlos und sind hinten unkonzentriert.“

Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak: „Wir haben gewusst, was und erwartet und die Aufgabe angenommen. Wir waren über di gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, sowohl kämpferisch, als auch spielerisch.“

Statistik

Grimmenstein - Oberwaltersdorf 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (27., Freistoß) Schulmeister, 1:1 (47.) Horvath, 1:2 (50.) Laha, 1:3 (55.) Laha

Karten: Sowa (74., Gelbe Karte Unsportl.), Horvath (57., Gelbe Karte Kritik), Horvath (57., Gelbe Karte Unsportl.)Laha (37., Gelbe Karte Unsportl.), Erlacher (21., Gelbe Karte Foul), Samek (45+1., Gelbe Karte Foul)

Grimmenstein: Peinsipp; Pürrer (67., Kökeny), M. Horvath, Joo, Sowa; N. Horvath (81., Höller), Strga, Fux; F. Aulabauer, T. Aulabauer, Holzer.

Oberwaltersdorf: Beck; Hardt, Preissl, Erlacher, Samek; R. Klauninger; D. Klauninger (HZ., Tannert), Schulmeister (87., Tuka), Raisinger; Zimmermann (80., Krzalic), Laha.

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan