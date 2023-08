JG Pittental lädt zum 58. Jugendtag nach Wiesmath

Der Wiesmather Rasen gehört am Wochenende dem Nachwuchs. Die JG Pittental veranstaltet von Freitag bis Sonntag ein großes Nachwuchsturnier. Rund 400 Kinder sind an den drei Turniertagen im Einsatz. Los geht es am heutigen Freitag mit dem LAZ-Turnier (ab 17.15 Uhr). Am Samstag geht um 9.30 mit dem Turnier der U12 los. Es folgen U7 (12.30 Uhr), U11a (15.15 Uhr) und U11b (17.45). Am Sonntag spielt die U9 (9 Uhr), U8 (13.30 Uhr) und U10 (16 Uhr).