Das Image als Problem

Es liegt eine turbulente Woche hinter dem SC Neunkirchen – wieder einmal. Der dritte Trainerwechsel der Saison hinterlässt kein gutes Bild. Das unerwartete Kurzzeit-Comeback von Harald Bock ist nur eine vorübergehende Lösung, die zumindest sportlich für Ruhe sorgt.

Die Gefahr nach Platz zwei im Herbst noch in den Abstiegskampf durchgereicht zu werden, hing nach sechs sieglosen Spielen wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Neunkirchner. Diese Gefahr ist nach dem 2:0-Sieg über Bad Erlach gebannt.

Doch alles eitel Wonne ist noch lange nicht. Dass Bock ein langfristiges Engagement ausschließt, zeugt davon, dass Neunkirchen ein schwieriges Pflaster bleibt. Intern rudern nicht alle in die gleiche Richtung. Das macht es keinem Trainer leicht, und so etwas bleibt kein internes Geheimnis, spricht sich über kurz oder lang in der Szene herum. Neunkirchen muss die internen Gräben zuschütten und bei der Trainersuche die Kräfte bündeln. Nur so gelingt ein Neustart in ruhigeren Fahrwassern.