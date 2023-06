Die Flamme entzünden

Es war eine Saison zum Vergessen. Schon vor dem Saisonstart kritisierte Ex-Trumau-Trainer die Urlaubsgestaltung seiner Spieler, orakelte, dass es mit dem Klassenerhalt mit dieser Einstellung schwer werden würde. Markytan sollte traurigerweise rechtbehalten.

Während er mit dem ASK in der Saison 2021 /22 noch sensationell den dritten Platz belegte, musste Trumau in der abgelaufenen Saison als Drittvorletzter den Gang in die 1. Klasse antreten.

Keine leichte Aufgabe, die Neo-Trumau-Trainer Christian Banovits übernimmt. Zwar wird ein Großteil des Gebietsliga-Kaders auch in der 1. Klasse zur Verfügung stehen — wie etwa Captain Manuel Berghofer — dennoch verlassen einige Spieler das gesunkene Schiff.

Für Banovits gilt es, statt dem Abstiegsfrust schnell wieder Euphorie in Trumau einkehren zu lassen. Gerade sein Ex-Verein Felixdorf macht aber deutlich, wie schnell es gehen kann. Nach zwei Aufstiegen folgten nun zwei Abstiege in Folge.