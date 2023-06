Typisch Berndorf

Ein Ausflug nach Mallorca sorgt in der 1. Klasse Süd für Gesprächsstoff. Meister Berndorf verabschiedete sich übers Wochenende nämlich in den Urlaub. Trainer Albin Kajtezovic und zwei Drittel der Meistermannschaft feierten in Spanien ausgelassen, während eine verstärkte Reserve in Wiesmath eine 3:5-Niederlage kassierte.

Brisanz hat das Ganze deshalb, weil Wiesmath noch in den Abstiegskampf involviert ist. Der Mallorca-Trip ist respektlos gegenüber dem Bewerb und der Konkurrenz, die in diesen Tagen noch händeringend um das sportliche Überleben kämpft. Das ist die eine Sichtweise. Die andere ist, dass Berndorf über die gesamte Saison gute Arbeit geleistet hat und sich nach dem erreichten Ziel zu recht feiern lassen kann. Faktum ist: Berndorf ist es egal, was andere denken. Beliebtheitspreis würde die Kajtezovic-Elf in der Szene schon lange keinen mehr gewinnen. Das ist klar. Berndorf eckt an, provoziert und geht über gewisse Grenzen. Moralisch kein Vorbild, aber legitim.