Wird es Pittens Jahr?

Vier Punkte aus den ersten drei Spielen und wieder einmal sah es so aus, als würden Pitten die Felle im Kampf um die Meisterschaft früh im Herbst davonschwimmen — ein Schicksal, das die ambitionierte SVg in den letzten Jahren immer wieder mal ereilte.

Vier Wochen und vier Siege später sieht die Pittener Welt schon wieder anders aus. Die Felber-Elf lacht von der Tabellenspitze. Wird es also endlich das Jahr der Pittner? Möglich, aber von vielen Faktoren abhängig. Die Abwehr rund um Keeper Nico Fleck ist derzeit die beste der Liga. Sie muss dieses Niveau halten, denn in der Offensive sind Ondrej Skorec und Nikola Frljuzec bisher Alleinunterhalter. Die beiden Legionäre sorgten für 14 der 16 Tore. Das ist auf Dauer zu wenig. Für die Variabilität nach vorne sollte Neuzugang Csaba Vachtler sorgen. Er fiel aber verletzt aus, nun kommt er langsam reteour, schlägt der Ex-Profi ein — dann sind die Pittner in dieser Saisonjedenfalls ein ganz heißer Anwärter auf den Meistertitel.