Neunkirchen-Stürmer Andras Dunai holt mit Ungarn WM-Bronze

Die Wüstenmission ist nicht im Sand verlaufen. Andras Dunai kündigte vor der Minifootball-WM in den Vereinten Arabischen Emiraten an, in die Top-Vier zu wollen. Im Match um das „Stockerl“ wurde schließlich der amtierende Europameister Aserbaidschan besiegt.

„Das Spiel war auf sehr hohem Niveau, aber wir haben 3:1 gewonnen, ich habe im Turnier zwei Tore gemacht. Ich bin sehr glücklich, eine große Leistung für mein Land erbracht zu haben“, freut sich der Neunkirchner Stürmer. In der fernen Bezirkshauptstadt hätte es für die Schwarz-Weißen auch schlechter laufen können - nach einer Klatsche in Lanzenkirchen wurde Titelkandidat Oberwaltersdorf überraschend geschlagen. „Ich habe die Spiele daweil verfolgt und bin stolz auf die Jungs. Wir haben die Hinrunde nicht erfolgreich abgeschlossen, aber man sieht, dass wir mit allen mithalten können“, will der Minifootball-Star seinen Kollegen Hoffnung machen.

Mit der Bronzemedaille im Gepäck geht es vom sonnigen Ras Al-Khaimah wieder zurück ins kalte Neunkirchen - wo hart trainiert werden soll: „Wir wollen im Frühjahr mehr punkten und die Spieler werden dafür im Winter alles tun“, so Dunai.