Austria-Camp stoppte in Pitten

Eine Woche lang war das Austria Camp in Pitten zu Gast. 63 Kinder hatten bei der Fußballwoche viel Spaß. An einem Tag gab es für die Camp-Teilnehmer einen Ausflug in die Generali Arena, auch ein Besuch in der Sprung-Art-Halle durfte nicht fehlen. Ein Highlight war auch die Autgrammstunde von Ex-Austria-Profi Max Sax.