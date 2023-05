Neunkirchen findet in der Nachspielzeit zurück auf die Siegerstraße

Neunkirchen - Bad Erlach 2:0. So mancher Zuschauer konnte wohl seinen Augen nicht trauen, wer da in der Neunkirchner Coachingzone steht: Nach der Trennung von Manfred Rosskogler hilft Harald Bock dem Hauptstadtclub bis Saisonende aus - https://www.noen.at/meinfussball/1-klasse-sued/sc-neunkirchen-ex-coach-bock-hilft-neunkirchen-in-der-not-368178504.

Die Hausherren traten zu Beginn auch viel engagierter auf, als über weite Strecken der bisherigen Frühjahrssaison. Nach einem Freistoß musste Bad Erlach-Schlussmann David Gößeringer erstmals retten. Bei der folgenden Ecke brachte Bad Erlach die Kugel nicht weg. Andras Dunai setzte sich im Kopfball durch. Das Spielgerät lag im Netz, doch Schiedsrichter Erdem Erdil entschied auf Foulspiel des Ungarns, zu recht.

Das Runde will einfach nicht ins Eckige

Mit Fortdauer der ersten Hälfte wurde das Match spielerisch zwar ausgeglichener. Die deutlich besseren Chancen verbuchte allerdings nach wie vor Neunkirchen. Einmal musste Emil Breitsching auf der Linie retten, ein anderes Mal stand nur das Aluminium der Neunkirchner Führung im Weg. Dazu kamen ein Abseitstor und Elferreklamationen nachdem Dunai im Strafraum zu Boden ging.

Mit 0:0 ging es in die Pause und auch nach dem Seitenwechsel tat sich auf der Anzeigetafel lange Zeit nichts, genauer gesagt bis in die Nachspielzeit, in der Neunkirchen der doppelte Lucky Punch gelang. Zuerst erlief der eingewechselte Youngster Emre Orhan einen langen Ball, spielte Gößeringer aus und schob zum 1:0 ein. Bad Erlach warf noch einmal alles nach vorne, doch Dominik Slukan startete den Express in die Gegenrichtung, degradierte drei Gegenspieler zu Slalomstangen und vollendete zum 2:0-Endstand.

Neunkirchen stoppt damit den Negativtrend von sechs sieglosen Spielen in Folge. Die Bezirkshauptstädter haben nun 33 Punkte, zehn mehr als der aktuell Zwölftplatzierte Weikersdorf. Der Klassenerhalt ist Leo Hartberger und Kollegen vier Runden vor Schluss also nur mehr in der Theorie zu nehmen.

Stimme zum Spiel

Neunkirchen-Trainer Harald Bock: „Es war ein verdienter Sieg, mit den Toren am Ende war es natürlich glücklich. Die Jungs haben gekämpft wie die Bären, dass dann ein Junger von der U17 das 1:0 macht, freut mich besonders.“

Statistik:

Neunkirchen - Bad Erlach 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (90+1.) Orhan, 2:0 (90+3.) Slukan

Karten: Slukan (28., Gelbe Karte Foul)Hofer (85., Gelbe Karte Unsportl.)

Neunkirchen: Skarek; Hartberger, Bilbija, Staufer, Weinzettl; Schwarz (90. Dörfler), Hartl, S. Genc (73. Balaj), Slukan; Schanner (80. Orhan); Dunai.

Bad Erlach: Gößeringer; Breitsching, Hofer, Houszka, Simader; Karner (58. Schweiger), Besenlehner, Schenk; Röcher (58. Kampitsch), Doppler, Kriegler.

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil