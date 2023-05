Berndorf beendet seine kurze Durststrecke

Neunkirchen - Berndorf 0:3. Vor wenigen Wochen wäre es noch das absolute Schlagerspiel gewesen. Doch Neunkirchen versank mit vier Niederlagen in Folge zuletzt im Liga-Mittelmaß, während der überlegene Tabellenführer Berndorf auch schon seit vier Pflichtspielen (inklusive Cup) auf einen vollen Erfolg warten musste. Im direkten Duell der zwei kriselnden Topclubs gab Berndorf den Ton an. Neunkirchens Taktik war schnell klar - defensiv die Schotten dicht machen, nach vorne hin lauern. Das Konzept ging in der ersten Hälfte auf, Berndorf tat sich schwer durch die dicht gestaffelte der Abwehr der Bezirkshauptstädter zu kommen. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Doppelschlag als Nackenschlag

Nach dem Seitenwechsel gab es für Neunkirch gleich zwei kalte Duschen. Komel Alizadeh und Mehran Beyigi sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Neunkirchen musste offensiver werden, tat das auch, bezahlte das aber teuer. Andras Dunai musste nach einem Zusammenstoß mit Berndorf-Keeper Ömer Ilhan vom Feld. Der ungarische Stürmer wird nun im Saisonfinish wohl mehrere Wochen fehlen. Für Neunkirchen-Trainer Manfred Rosskogler wäre die Szene elferwürdig gewesen.

3:0 und Deckel drauf

Kurz darauf nahm Arlind Krasniqi mit dem Treffer zum 3:0 endgültig den Pfeffer aus dem Spiel. Nur in der Schlussphase wurde es noch kurz strittig, als Neunkirchens Dominik Slukan durchbrach am Leibchen zurückgehalten wurde und die Partie weiterging. Rosskogler beschwerte sich, sah dafür Gelb. Berndorf behauptet dank des schlussendlich klaren 3:0-Erfolg den Zehn-Punkte-Polster auf Verfolger Scheiblingkirchen KM II. Neunkirchen droht währenddessen nun sogar aus der oberen Tabellenhälfte zu purzeln.

Stimme zum Spiel

Neunkirchen-Coach Manfred Rosskogler: „Berndorf hatte in der erstne Hälfte keine Chance. Nach der Pause waren wir nachlässig und haben in zehn Minuten die Partie verloren. Wir sind für unsere Leistung leider nicht belohnt worden. Wir haben 80 Minuten gut dagegengehalten und gezeigt, dass sich Berndorf gegen einen Gegner der gut steht auch sehr schwertut.“

Statistik

Neunkirchen - Berndorf 0:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (48.) Alizadeh, 0:2 (51.) Beyigi, 0:3 (64.) Krasniqi

Karten: Rosskogler (85., Gelbe Karte Kritik), Staufer (62., Gelbe Karte Foul), Genc (HZ., Gelbe Karte Unsportl.), Mesanovic (41., Gelbe Karte Unsportl.), Genc (40., Gelbe Karte Foul)Alizadeh (HZ., Gelbe Karte Unsportl.), Brnjak (91., Gelbe Karte Unsportl.), Beyigi (48., Gelbe Karte Unsportl.)

Neunkirchen: Skarek; Weinzettl, Bilbija, M. Genc, Hartberger; Hartl (74. Ouchen), Mesanovic, Staufer; Slukan, Dunai (56. Schwarz), Schanner.

Berndorf: Ilhan; Iancu (81. Omazic), Katzenschlager, Michetschläger (74. Brnjak), Iacob; Schramböck; Horvat, Serdar, Krasniqi; Beyigi (74. Gürses), Alizadeh.

105 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner