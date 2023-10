17-Jähriger mit sieben Toren

Geschenke angenommen. Der Premierenauftritt von Michael Rottensteiner als Lanzenkirchen-Coach hätte sicherlich romantischer verlaufen können: Die Veilchen mussten mit 1:5 in Trumau deutlich als Verlierer vom Platz, drei Eckentore nach 26 Minuten und die Messe war so gut wie gelesen. Neo-Coach Rottensteiner, der unter der Woche ankündigte, die Defensive stabilisieren zu wollen, wunderte dabei eines: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Spieler zum Teil so nervös sind. Andererseits ist das hinsichtlich der Tabellensituation logisch.“ Außerdem wurmten den neuen Mann an der Seitenlinie die Unaufmerksamkeit der Abwehr: „Wir haben ihnen drei Geschenke serviert, die haben sie angenommen.“

Auswechslung mit Folgen. Ein wilder Schlagabtausch bei Wiesmath gegen Zöbern. Nachdem es mit 1:1 in die Pause ging, sorgten Maximilian und Johannes Handler dafür, dass beim 4:1 für die Gelb-Blauen der Drops gelutscht schien. Coach Peggy Fleck musste in Minute 72 Legionär Andras Stieber, der seit der Vorwoche über leichte Schmerzen am Oberschenkel klagt, austauschen: „Plötzlich hatten sie Chance um Chance, der Spielfluss war weg. Wir hätten uns am Schluss über ein Remis nicht beklagen dürfen, auch wenn wir über die volle Distanz mehr Chancen hatten“, atmete Fleck nach dem 4:3 auf.

Grundtugenden vermisst. Die Zebras wollten Zuhause gegen Aufsteiger Zillingdorf endgültig zurück in die Spur finden, der Premierensieg war vor sieben Tagen geglückt. Die Zillingdorfer um Trainer Thomas Urbanek hätten mit einem Dreier ins Ligamittelfeld aufrücken können, doch daraus wurde nichts – die Zillingdorfer gingen mit 0:3 im Regenwetter baden. „Das war eine ernüchternde Partie, Sollenau hat hochverdient gewonnen. Wir haben die Grundtugenden vermissen lassen, sie waren aggressiver und bei und das Gegenteil. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir unbedingt gewinnen wollten“, stellte Urbanek fest.

Tizian beschenkt sich nicht. Eine eigentliche Topleistung, die nicht vom Torerfolg gekrönt wurde. Sollenau-Spieler Tizian Schenk war laut Coach Christian Wolf einer der besten Akteure am Platz, scheiterte allerdings mehrmals an Zillingdorf-Goalie Stefan Ostrusska. Als es Strafstoß für die Zebras gab, wollte Wolf Schenk den Treffer zum 4:0 gönnen, doch Ostrusska machte ihm erneut einen Strich durch die Rechnung: „Der Goalie hat den Ball leider abgewehrt“, so Wolf.

Zwei bittere Ausfälle. Als wäre die knappe 2:3-Niederlage für Aspang bei Oberwaltersdorf nicht schon bitter genug gewesen, warteten zwei weitere Hiobsbotschaften auf Coach Fred Danter nach der Partie: „Dominik Riegler hat fünf gelbe Karten, Elias Mileder musste verletzt ausgewechselt werden, wir befürchten eine Zerrung“, hadert der Neo-Trainer, dass die Stammspieler gegen Zillingdorf fehlen werden.

Kollektives Schlafen. An den 25 Minuten nach der Pause im 3:4 gegen Wiesmath wird Zöbern-Coach Patrick Spitzer noch länger kiefeln: „Es war ein kollektives Schlafen, wir haben bei Standards nicht aufgepasst und viele Eigenfehler gemacht. Mit dem Mut der Verzweiflung sind wir beim 1:4 plötzlich stark geworden, am Ende hat es leider nicht für einen Punkt gereicht.“

Perfekt analysiert. Im Vorhinein sprach Christian Banovits im Duell mit Lanzenkirchen von „einer ausgeglichenen Partie“. Laut ihm bewahrheitete sich die Vermutung trotz dem 5:1-Kantersieg, denn Trumau wusste einfach, was die eklatante Schwäche des Aufsteigers ist. Aus den ersten vier Eckbällen netzte die Banovits-Elf zweimal, das 3:0 fiel ebenfalls per Corner, nur von der anderen Seite. „Bei den Standards waren wir einfach fokussierter und vor der Partie davon überzeugt, uns damit von ihnen abheben zu können“, erklärte Banovits. Das 5:0 kam wieder durch einen ruhenden Ball zustande, diesmal nach Freistoßflanke. Außerdem freute Banovits, dass vier Achtzehnjährige auflaufen konnten.

Bewerbung für die Erste. Dass ein Spieler vier oder fünfmal in einem Match netzt, ist eine Seltenheit. Doch wie Oberwaltersdorfs Reserveangreifer Moritz Thomas Riegler die zweite Garnitur der Aspanger demontierte, haben viele noch nie gesehen. Der gerade einmal 17-jährige erzielte beim 9:2-Schützenfest über Aspang einen Siebenerpack. Damit dürfte klar sein, auf wen Kampfmannschaftstrainer Thomas Flassak vielleicht ein Auge werfen wird.

„Gegner stark gemacht“. Wiedersehen für Helmut Vogel mit seinem Ex-Club: Bis Ende Jänner stand er noch an der Seitenlinie von Neunkirchen, ehe er im März das Traineramt in Weissenbach übernahm. Diese Woche wollte Vogel gegen seine alten Bezirkshauptstädter einen wichtigen Dreier einfahren, doch daraus wurde nichts. Überraschend konnte Neunkirchen gegen den Tabellendritten remisieren. „Wir haben den Gegner stark gemacht, sie wollten von der ersten Minute an den Erfolg mehr als wir. In der zweiten Hälfte sind wir stärker geworden, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden“, meinte Vogel.

Den Anfang verschlafen. Ein Kaltstart, den die Özkan-Elf trotz Steigerung in Durchgang zwei nicht mehr aufholen konnte. 2:0 lagen die Enzesfelder nach 29 Minuten zurück, ehe sie einen Zahn zulegten. Trotzdem mussten sie letztendlich knapp mit 1:2 als Verlierer vom Platz: „Es ist schade, dass wir diese zwei Gegentore am Anfang bekommen haben, denn vor allem danach war ich mit der Leistung eigentlich zufrieden und der Gegner nicht besser“, zog Coach Sezer Özkan sein Fazit.