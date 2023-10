Batman Returns

Terpe als Batman. In schwarzem Trikot samt schwarzer Maske feierte Lanzenkirchens Marcel Terpe mit ein bisschen Flair des „dunklen Ritters“ bei der 1:3-Heimniederlage gegen Grimmenstein sein Comeback. Vier Wochen musste der Verteidiger, der für den angeschlagenen Alois Friedrich zur Pause eingewechselt wurde, von draußen zuschauen. Friedrich soll nächste Woche aber wieder spielen können, wie Coach Michael Rottensteiner erzählt: „Ihm war zur Pause schwindelig, da wollten wir nichts riskieren. Er meinte jedoch nach dem Spiel, dass es ihm wieder gut geht.“

Leitner im Kasten. Wie schon gegen Trumau stand gegen Grimmenstein ein neues Gesicht im Lanzenkirchner Gehäuse. Michael Leitner wurde nach der Gesichtsverletzung von Einser Patrick Janecek Ende September angemeldet. Möglich war das nur, weil Leiters letzter Verein Hirm im Sommer den Betrieb einstellte, der Goalie seitdem vereinslos war. Die Niederlagen - 1:5 gegen Trumau, 1:3 gegen Grimmenstein - konnte Leitner aber nicht verhindern.

„Nicht 1. Klasse-tauglich“. Die Freude am Aspanger Sportplatz war riesig, als die Danter-Elf gegen Zillingdorf mit einem 4:1-Kantersieg endlich anschreiben konnte. Zillingdorf-Trainer Thomas Urbanek war dafür über den Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht glücklich: „Wir haben wieder durch einen Individualfehler den Ausgleich kassiert, von da weg war Aspang besser. Es sind unerklärliche Fehler, die uns passieren, so wie wir heute gespielt haben, sind wir nicht 1. Klasse-tauglich.“

Schrecksekunde vor Abpfiff. Youngster Jan Reisner brachte die Wiesmather mit einem sehenswerten Treffer in Minute 86 in Führung, ehe die meisten Zuseher sich in der Nachspielzeit schon in Sicherheit wiegten. Doch mit der letzten Aktion vom Spiel hatte Neunkirchen einen Freistoß vom Sechzehner. Attila Talabér zirkelte das Leder filigran in die Ecke, doch der Ball prallte vom Pfosten ab. Direkt nach dem Aluminium ertönte die Pfeife des Unparteiischen.

Der Bus wird geparkt. Durch Tizian Schenk und Santiago Lopez Rubio war Sollenau in Scheiblingkirchen früh in Führung gegangen, nach der Pause wurde die Wolf-Elf bei 2:1 von den Hausherren eingeschnürt. Doch der Bus der Zebras parkte tief: „Einmal hat Toni Saric auf der Linie geklärt, einmal hat sich Lukas Spasojevic in einen Schuss geworfen“, freute sich Coach Christian Wolf über den knappen Sieg.

Dumme Rote mit Folgen. In Wiesmath lag eine kleine Überraschung in der Luft. Neunkirchen führte mit 2:1, ehe Gabriel Bilbija in Minute 65 mit der Ampelkarte unter die Dusche musste. „Er hat den Ball vorm Out nicht mehr retten können, war sauer und hat ihn vor dem heranstürmenden Wiesmather weggekickt. Der Schiedsrichter hat leider zurecht Rot gegeben, warum die Partie gekippt ist“, ärgert sich Neunkirchen-Coach Jürgen Goger. Die Bezirkshauptstädter unterlagen den Gelb-Blauen am Schluss denkbar knapp mit 2:3.

Endstation für Pitten. Der Siegeszug der Pittner machte in jüngster Vergangenheit vor niemandem Halt. Sechs Siege am Stück feierte die Felber-Elf - bis sie auf Weissenbach traf. Coach Helmut Vogel hatte sein Team taktisch klug eingestellt, die Weissenbacher übernahmen sukzessive immer mehr die Spielkontrolle und siegten am Ende dank Toren von Ione Cabrera und Lukas Turan verdient mit 2:0. Sogar zu wenig, wie Weissenbach-Coach Helmut Vogel fand: „Die Chancenausbeute muss ich uns ankreiden, wir hätten noch höher gewinnen können. Trotzdem war das eine super Leistung, ich weiß nicht, warum wir gegen Stärkere oft besser spielen.“

Schnell umgesattelt. Gefürchtete Verteidiger sind Julian Macourek und Alen Dragomirovic eigentlich keine. Macourek ist normal als emsiger Sechser aufgestellt, Dragomirovic flitzt gewöhnlich auf der Außenbahn. Doch diese Woche wurden die beiden Enzesfelder für Zöbern-Goalgetter Matej Gorelka als Innenverteidiger zum Alptraum. Coach Sezer Özkan war aufgrund der Ausfälle von Christoph Feibel und Manuel Braun gezwungen, zu rotieren. Die Hausherren gewannen mit 2:0, Özkan lobte seine improvisierten Abwehrmänner in höchsten Tönen: „Sie waren für mich heute die Helden und haben einen großen Anteil zum Sieg geleistet. Sie haben Gorelka ausgeschalten, wenn so ein Stürmer keine Chance bekommt, haben sie es super gemacht.“

Ein dicker Wermutstropfen. Nicht jeder hätte damit gerechnet, dass sich Trumau in Oberwaltersdorf derartig teuer verkaufen wird. Bis zur 94. Minute führte die Banovits-Elf, ehe Daniel Samek das 1:1 erzielte. Trainer Christian Banovits war mit der Leistung seiner Mannschaft fast vollständig zufrieden: „Ein Riesenkompliment an mein Team, wir haben von der ersten Minute an so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben das Derby gelebt. Leider war das 1:1 mit der einzigen Torchance von ihnen ein Wermutstropfen.“