Enzesfeld muss auf Abwehrmann lange verzichten

Tombola und Gratiseintritt für Senioren. Für das letzte Heimspiel vor der Winterpause hat sich Zöbern etwas Besonderes überlegt. Neben einer Tombola gibt es Gratiseintritt für Senioren. „Es wird eine Tombola geben, mit Thermengutscheinen oder originalen Trikots. Ein Preis hat einen Durchschnittswert von 30 bis 40 Euro“, verrät Jugendleiter-Stellvertreter Bernhard Mitsch: „Alle Senioren mit einem Seniorenausweis dürfen gratis zuschauen“, hofft Mitsch auf einen starken zwölften Mann. Die Einnahmen der Tombola kommen übrigens dem Ankauf der Weihnachtsgeschenke für die Weihnachtsfeier zugute.

Dorner-Elf wieder vollzählig. Neben Youngster Daniel Püchl kehrte Fabian Aulabauer, der seit seinem Hattrick gegen Bad Erlach in der Vorsaison fehlte, ins Aufgebot der Grimmensteiner zurück. Der Offensivmann wurde zur Pause eingewechselt.

Neuer Mann im Kasten. Beim 3:1-Heimsieg von Wiesmath gegen Sollenau rotierte Trainer Peggy Fleck zwischen den Pfosten. Diesmal stand nicht Michael Sanz , sondern Benedikt Kornfeld im Gehäuse des Tabellenführers. „Die Trainingsbeteiligung von Kornfeld war in letzter Zeit höher als von Sanz, außerdem hat er seine Chance super genutzt“, lobt Fleck.

Mit erhobenem Haupt heim. Nach vier Siegen am Stück ging der unglaubliche Erfolgslauf der Sollenauer in Wiesmath zu Ende. Eine halbe Stunde lang konnte die Wolf-Elf dem Tabellenführer Paroli bieten, ehe Jan Reisner die Hausherren auf die Siegerstraße brachte. Sollenau-Coach Christian Wolf war dennoch stolz auf seine Jungs: „Beim Ersten zu verlieren, ist keine Schande. Wir haben gesehen, dass wir auch mit den Vorderen mithalten können und fahren mit erhobenem Haupt nach Hause.“

Fünfter Goalie im Einsatz. Kuriose Szene in der 95. Minute in Lanzenkirchen: Ersatztorhüter Christian Jauk ersetzte Marco Tichy. Damit war Jauk der fünfte, der sich in dieser Saison das Torwart-Trikot überstreifte. Patrick Janecek, Janik Aberl und Michael Leitner fehlten, Marco Tichy machte seinen Job laut Kapitän Michael Wolfsgruber gut.

Leistungsträger lange verletzt. Die Partie in Oberwaltersdorf vor ein paar Wochen hinterließ bei Enzesfeld nicht nur aufgrund der 1:6-Niederlage einen schalen Beigeschmack. Innenverteidiger Manuel Braun musste zur Pause ausgewechselt werden, klagte über Knieprobleme. Dass die Verletzung so schlimm sein könnte, hätte niemand erwartet: „Er hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird leider länger fehlen. Demnächst wird er operiert“, wünscht Coach Sezer Özkan seinem Abwehrmann gute Genesung.

Der richtige Pausenzeitpunkt. Der Auftakt im Heimmatch gegen Zillingdorf lief überhaupt nicht nach den Vorstellungen von Weissenbach-Coach Helmut Vogel. Mit einem 1:1 mussten sich die Hausherren zur Pause begnügen, zudem Ozren Savic einen Elfmeter viel zu leicht in die Hände vom Zillingdorf-Goalie schoss. „Zweite Halbzeit haben wir bravourös bespielt, nachdem ich alle wachgerüttelt habe“, schildert Vogel nach dem 5:1-Kantersieg. Zeitlich günstig gelagert kommt für die Weissenbacher auch die Winterpause: Igor Schronner und Lukas Turan fehlen schon längere Zeit, diese Woche war Denis Lacic beruflich verhindert. Florian Scharz musste nach 15 Minuten verletzt vom Feld, bei Stefan Hollogschwandtner wird Schlimmeres vermutet: „Der Zillingdorfer ist ihm absichtlich auf den Knöchel getreten und mit Rot bestraft worden. Dafür wird bei Stefan leider ein Knöchelbruch befürchtet“, hadert Vogel.

Geduld wird belohnt. Der Zöberner Matchplan war klar: Tief und kompakt stehen und im richtigen Moment umschalten, um Nadelstiche zu setzen. Oberwaltersdorf hatte sofort das Zepter in der Hand, vergab seine Chancen jedoch, bis in Minute 71 Daniel Hardt Coach Thomas Flassak erlöste: „Sie haben und das Leben mit ihrer Abwehr richtig schwer gemacht, ich bin stolz, dass wir geduldig geblieben sind und fokussiert gespielt haben“, freute sich der emsige Trainer nach dem 2:0-Heimsieg.

Trippelchance ungenutzt. Routinier Michael Koller brachte die Banovits-Elf vor Heimpublikum in Front. Am Ende stand in Trumau ein 1:3 auf der Anzeigetafel, Trainer Christian Banovits trauerte einer Szene besonders hinterher: „Beim 1:2 haben wir eine Trippelchance gehabt, leider hat der Goalie am Schluss mit dem Fuß abgewehrt. Trotzdem fehlte uns die Durchschlagskraft, Grimmensteins Sieg geht in Ordnung“, gratulierte er dem Gegner.