Pittner Top-Legionär zurück aus der Verletzungspause

Legionär ist zurück. Seit dem zweiten Spieltag musste Pitten-Coach Manuel Felber auf seinen ungarischen Angreifer Csaba Vachtler verzichten. Beim 3:2-Heimsieg über Sollenau feierte der Ungar in Minute 58 sein Comeback: „Man kann sich nicht gleich Wunderdinge erwarten, aber endlich ist er wieder fit, und er wird uns sicherlich noch helfen“, meint Felber.

Kein Elfer: Trainer sind sich einig. Es war die Schlüsselszene des Spiels bei Grimmenstein gegen Weissenbach. Torjäger Thomas Aulabauer ging im Sechzehner zu Boden, Schiedsrichter Enver Cindi zeigte auf den Punkt. Laut Weissenbach-Coach Helmut Vogel „ein Geschenk“, das Aulabauer dankend annahm und zum 2:2 verwertete. Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner stößt jedoch ins selbe Horn: „Wenn man mich fragt, muss ich ehrlich sagen, dass ich auch nicht glaube, dass es ein Elfer war“, räumte Dorner ein.

Serie nach fünf Spielen gerissen. Stefan Holzinger und Scheiblingkirchen KM II erarbeiteten sich gegen Zöbern viele Chancen, treffen sollte aber nur der Gegner. Für die Pittentaler war es die erste Niederlage seit der Auftaktpleite gegen Wiesmath.

Rote laut beiden Coaches falsch. Das Bezirksderby war längst entschieden, als beim Stand von 6:1 für OberwaltersdorfMarcel Raisinger höchst umstritten die Rote Karte sah. Was war passiert? „Er wurde gefoult und wollte sich den Ball zum Freistoß vorwerfen und hat dabei den Gegenspieler leicht am Rücken getroffen. Der Schiedsrichter meinte nachher selbst, dass es hart war“, schildert Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak. In die gleiche Kerbe schlägt Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan, der jedoch schon von Absicht spricht: „Ich glaube schon, dass er als Revanche den Ball dorthin werfen wollte. Trotzdem hat er ihn nur leicht getroffen, deshalb würde ich da nicht Rot geben.“

Die Konstanz fehlt. Es war die Überraschung der Vorwoche: Trumau besiegte den Tabellenzweiten Weissenbach auswärts mit 3:0, die Banovits-Elf setzte ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Den Trumauern fehlt bisher aber einfach die Konstanz, diese Woche unterlagen sie Wiesmath verdient mit 1:3: „Wir haben uns heute zu wenig Chancen rausgespielt, Wiesmath war das aggressivere Team und hatte mehr Möglichkeiten und somit verdient gewonnen“, stellte Trainer Christian Banovits nach Schlusspfiff fest.

Die Misere hält an. Der Fußballgott scheint nicht auf der Seite von Lanzenkirchen zu sein. Beim Stand von 3:2 gegen Aspang hatten die Veilchen einen Elfmeter. Der Strafstoß wurde verschossen, nur vier Minuten später netzte Aspang zum 3:3 und holte in Lanzenkirchen seinen Premierenpunkt. Das einzig Positive: Mit Michael Wolfsgruber und Nikola Vucic kehren zwei Spieler in den Kader zurück. Mit Oberwaltersdorf wartet auf den Tabellenzwölften allerdings eine hohe Hürde.

Moral ist da, Punkte nicht. Die Pittner waren auf dem Papier gegen Sollenau der haushohe Favorit, doch die Zebras waren in der Vergangenheit stets ein schwerer Brocken für die Felber-Elf. Seit 2017 siegte Pitten nicht mehr gegen die Sollenauer, diese Woche sollte sich das ändern: Ein 0:2 egalisierten die Zebras noch, ehe sie nach einem Kontertor das 2:3 kassierten. „Wir wollten unbedingt das nächste Tor und sind dabei vielleicht zu offensiv geworden“, sagte Trainer Christian Wolf.