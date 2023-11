Weissenbach schielt auf Platz zwei

Rote wegen Kritik am Kollegen. Ein höchst fragwürdiger Ausschluss leitete im Duell zwischen den Scheibling-Fohlen und Aspang beim 1:0 für die Holzinger-Elf die Wende ein. „Max Schwaiger war mit der Defensivleistung von Jakob Eidler unzufrieden und hat ihn das lautstark wissen lassen. Dann hat der Schiri sich umgedreht und ihn vom Platz gestellt. Natürlich war das dann eine spielentscheidende Szene“, ärgert sich Scheibling-Spielertrainer Stefan Holzinger.

Wieder Nachtragsspiel. „Es waren noch größere Regenmengen als letzte Woche, die den Platz unbespielbar gemacht haben“, meinte Scheibling-Spielertrainer Stefan Holzinger, nach dem das Heimmatch gegen Weissenbach am Freitagabend nicht stattfinden konnte. Der Rasen der Scheibling-Arena soll ab dieser Woche saniert werden, das Projekt muss wohl verlegt werden: „Das Nachtragsspiel findet am Mittwoch um 19.30 Uhr statt. Weissenbach wird sicherlich ein harter Brocken, normalerweise liegen uns spielstarke Gegner jedoch besser“, so Holzinger motiviert.

Der eine bittere Patzer. Die Hinrunde von Thomas Schlögl war bärenstark. Zöbern-Coach Patrick Spitzer lobte seinen Goalie öfters, doch gegen Trumau leistete sich der sonst sichere Schlussmann einen Schnitzer. Beim Stand von 2:2 eilte er aus dem Kasten und ließ eine Flanke genau auf den Kopf von Patrick Resch abklatschen. Zöbern verlor mit 2:3. „Das ist schade, denn er hat die ganze Saison super gehalten“, wollte Spitzer den Tormann aufmuntern.

Verkehrte Welt. Jeder hätte damit gerechnet, dass die Oberwaltersdorfer Sorgenkind Neunkirchen an die Wand spielen. Doch die Schwarz-Weißen siegten mit einem deutlichen Chancenplus 2:0. „Man hat nicht gewusst, wer Vorletzter und wer Zweiter ist. Jetzt können wir etwas beruhigter in die Winterpause gehen“, freute sich Sportlicher Leiter Erich Baumgartner.

Urbanek will Party crashen. Die Herbstmeisterfeier der Fleck-Elf muss warten. Denn die Samstagspartie wurde um eine Woche verschoben: „Der Platz war wegen dem Regen nicht bespielbar, das Nachtragsspiel findet am 11. November um 14 Uhr statt“, so Zillingdorf-Trainer Thomas Urbanek. Dass die Zillingdorfer gegen den bereits feststehenden Herbstmeister ein Wunder brauchen, um zu punkten, weiß der Coach: „Gegen Wiesmath benötigen wir unseren besten Tag und sie nicht, dass wir bestehen können. Wir werden alles reinhauen, um zu punkten“, verspricht Urbanek.

Personalnot und Schiri-Ärger. Die Verletztenliste der Violetten wurde um einen weiteren Namen ergänzt: Patrick Rebitschek musste das Einzeltraining beenden, ein Bänderriss wird befürchtet. Ex-Profi Osman Ali sah sich in der ungewöhnlichen Aufgabe des Rechtsverteidigers. Die Lanzenkirchner konnten der favorisierten Felber-Elf lange Paroli bieten, ehe Nikola Frljuzec in der 91. Minute die Hausherren jubeln ließ. Dabei hätte der Treffer niemals so entstehen dürfen, wie Lanzenkirchen-Coach Michael Rottensteiner erklärt: „Unser Verteidiger wurde im Sechzehner an der Hose gezogen, der Schiri hat nichts gegeben. Dafür hat er Freistoß gepfiffen, als anschließend ein Spieler von uns den Körper reingestellt hat. Dann haben wir das Tor kassiert.“

Wind aus den Segeln. Mit vier Siegen am Stück befreite sich die Wolf-Elf aus der Abstiegszone. Zuletzt musste man sich den Kalibern Wiesmath und Enzesfeld geschlagen geben. Gegen die Özkan-Elf konnten die Sollenauer in Durchgang eins mithalten, dann mussten sie die Segel streichen: „Wir konnten unser Spiel von der ersten Halbzeit leider nicht halten“, so Coach Christian Wolf.

Heiß auf den zweiten Platz. Die Konkurrenz patzte in der jüngsten Vergangenheit, der Nutznießer könnte Weissenbach heißen. Pitten konnte zuletzt nur vier von zwölf Punkten mitnehmen, Oberwaltersdorf unterlag überraschend in Neunkirchen. Weissenbach-Coach Helmut Vogel ist erpicht darauf, in Scheiblingkirchen zu gewinnen und am zweiten Rang zu überwintern: „Der Spielstil von ihnen wird uns eher zugute kommen, wir wollen als Sieger vom Platz gehen. Trotzdem ist der Tabellenzweite nur ein Momentum, da wird noch so viel passieren bis Juni“, blickt Vogel in die Zukunft. Im Falle eines Dreiers am Mittwochabend haben die Weissenbacher mit Oberwaltersdorf, Pitten und Enzesfeld gleich viele Punkte - gegen alle konnte die Vogel-Elf gewinnen: „Das ist natürlich ein Ritterschlag, wir können gegen Spielstärkere oft besser mithalten. Wir haben das gegen die drei bravourös gemeistert“, freut sich der emsige Coach.

Zweimal Slapstick zum Sieg. Wilde Schlussphase in der Partie zwischen Zöbern und Trumau. Beim Stand von 2:2 servierte Zöbern-Goalie Thomas Schlögl mit einer missglückten Flankenabwehr Patrick Resch das Führungstor auf dem Silbertablett. Im Anschluss hatte die Trumauer Abwehr Koordinationsprobleme: „Zöberns Lubomir Ulrich hat sich auf der linken Seite durchgesetzt und den Ball aus spitzem Winkel über unseren Goalie gelupft. Der Ball klatschte in Zeitlupe an die Stange, dann sind fünf Spieler am Abpraller vorbeigegrätscht, ehe doch noch geklärt werden konnte“, blieb Trainer Christian Banovits sein Herz kurz stehen.

Topleistung trotz Ausfällen. Beim Aufsteiger läuft es so richtig: Nach einer beherzten Hinrunde hat Enzesfeld gleich viele Punkte wie der Tabellenzweite auf dem Konto. Manuel Braun und Nihat Güzel fehlten diese Woche, trotzdem wurde Sollenau mit 3:1 in die Knie gezwungen: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir haben mehrere Ausfälle die letzten Wochen kompensieren müssen. Die Jungs haben immer ihr Bestes gegeben, mit einer super Leistung die Herbstsaison beendet“, schwärmt Coach Sezer Özkan.