Zillingdorfs Hüseyin Aydin fällt monatelang aus

Ausfallsliste wird länger. Einen Punkt konnte sich die Urbanek-Elf Zuhause gegen Scheiblingkirchen erkämpfen. Was dem Zillingdorfer Trainer dafür zu schaffen macht, sind die Ausfälle. Schlüsselspieler Hüseyin Aydin fehlte die letzten beiden Spiele. Jetzt herrscht Gewissheit. „Hüs hat sich vor drei Wochen einen Kreuzbandriss zugezogen, wird die ganze Saison fehlen. Anil Cengiz sah letzte Woche Gelb-Rot, Markus Dumitran war krank und Daniel Lechner fehlt wegen einer Zerrung“, ärgert sich Thomas Urbanek. Am Ende war dafür der Fußballgott auf Seiten von Zillingdorf, hatte Scheiblingkirchen doch ein klares Chancenplus: „Scheibling' war besser und hatte mehr Gelegenheiten, trotzdem war das von uns die beste Verteidigungsleistung in dieser Saison“, machte Urbanek seinen Jungs Mut.

Plötzlich unschlagbar. „Die Zebras galoppieren weiter nach vorne“, scherzte Sollenau-Coach Christian Wolf unmittelbar nach dem 3:2-Heimsieg über Weissenbach. Wie in der Vorwoche gegen Scheiblingkirchen war Sollenau in der Rolle des Underdogs, erneut gewannen Sollenau – es war der vierte Sieg am Stück, die Wolf-Elf kletterte binnen vier Spieltagen vom letzten Platz auf den zehnten Rang. „Jetzt ernten wir endlich das, was wir uns verdient haben. Das Glück ist zurück“, war Wolf überglücklich.

Wiesmath leicht überlegen. Aus einem erwarteten Chancenfeuerwerk und zündenden Torjägern wurde ein fußballerischer Rohrkrepierer. Wiesmath und Pitten trennten sich Unentschieden in einer müden Nullnummer, Pitten-Coach Manuel Felber hatte keine sehenswerten Episoden aus der zweiten Hälfte im Kopf. Sein Gegenüber, Wiesmath-Coach Peggy Fleck, betrachtete die Situation ähnlich, meinte jedoch, leichte Vorteile gehabt zu haben: „Von den Chancen und vom Ballbesitz her war das 60 zu 40 für uns.“ Bitter für die Wiesmather: Christian Senft kassierte einen Eisenbahner und ist für das Spiel gegen Sollenau fraglich.

Auf die zweispurige Siegerstraße. Lange konnte die Spitzer-Elf oben mitspielen, die Ligaschwergewichte wie Wiesmath und Weissenbach waren Zöbern dann doch eine Nummer zu groß. Nach drei Pleiten in Serie lenkten die Gelben wieder auf die Siegerstraße ein, vor allem dank der Effizienz: „Lanzenkirchen hätte heute vor dem 3:1 sicherlich den Ausgleich machen können, aber wir haben unseren einzigen guten Konter super ausgespielt“, freute sich Trainer Patrick Spitzer über den Schlusspunkt von Lubomir Ulrich. Erfreuliche Nachrichten für die Zöberner gab es auch vor dem Strafausschuss letzten Donnerstag: Die Sperre von Kevin Nagl wurde von drei Spielen auf ein Spiel verkürzt. „Ich war nicht dabei, aber scheinbar wurde mit dem Schiri und Zeugen aus Enzesfeld darüber erfolgreich diskutiert“, kann Spitzer wieder auf Nagl zurückgreifen.

Fohlen nicht kaltschnäuzig. Selbst nach der Gelb-Roten Karte für Deniz Maktav (Foul) bestimmte Scheiblingkirchen II bei Zillingdorf das Spielgeschehen. Jonas Walli hatte bei einem Stanglpass in der Schlussphase den größten Sitzer, doch der Youngster schoss Zillingdorf-Goalie Stefan Ostrusska an. Etwas geknickt nach dem verpassten Sieg zeigte sich Spielertrainer Stefan Holzinger: „Im Endeffekt geht es in unserer Sportart darum, einen reinzuhauen und das haben wir nicht geschafft. Das ist schade, denn ich kann den Spielern das Bemühen nicht absprechen, aber bei dieser Anzahl muss man mal eine Chance reinmachen.“

Goalgetter versagen die Nerven. Mit 14 Treffern führt Thomas Aulabauer weiterhin die Torschützenliste an. In der letzten Aktion des Spiels ließ er gegen Oberwaltersdorf die Riesenchance auf den Ausgleich, die er normal blind verwandeln würde, aus: „Der Freistoß prallte an die Stange, Tommy hat ihn leider vor dem halbleeren Tor drüber geschossen“, trauert Grimmenstein-Coach Dorner dem Remis nach.

Verletzungen wurmen Banovits. Der Neun-Tore-Thriller war nichts für schwache Nerven. Trumau führte 5:1 und wirkte wie der sichere Sieger, ehe ein Treffer von Aspangs Boban Vasov zum 4:5 das Spielgeschehen noch für zwei Minuten spannend machte. Trumau konnte schlussendlich einen wichtigen Sieg einfahren, trotzdem muss Coach Christian Banovits am Mittwoch wohl auf zwei Leistungsträger verzichten: „Marco Jenei und Raphael Leskiewicz haben beide Wadenprobleme, ich musste so viel tauschen, dass die Partie noch einmal spannend wurde.“

Der Unterschiedsspieler. Nihat Güzel zerlegte die angeschlagenen Neunkirchner mit zwei Toren und zwei Vorlagen beim 5:2-Kantersieg in der Bezirkshauptstadt beinahe alleine. Enzesfeld-Coach Sezer Özkan sprach nach dem Spiel von „einer starken Mannschaftsleistung“, trotzdem wollte er den besten Akteur am Feld hervorheben: „Man muss sagen, dass Nihat mit seinen Assists und Toren einfach der Unterschiedsspieler war“, freute sich Özkan.

Anschluss gelingt nicht. Konstanz kann bei der Vogel-Elf leider wieder nicht großgeschrieben werden. Letzte Woche wurde Tabellenführer Pitten verdient mit 2:0 in die Schranken gewiesen, in Sollenau konnte Weissenbach an die starke Leistung von Spieltag zehn nicht anknüpfen. „Wenn wir knapp oben dran sind, schaffen wir es nicht, uns dort festzusetzen. Es ist bitter, vielleicht sind wir noch nicht so weit, ich weiß nicht, woran es liegt“, war Trainer Helmut Vogel etwas ratlos.

Das erwartet schwere Spiel. Eine Auswärtspartie in Grimmenstein ist für jeden Club ein Härtetest. Oberwaltersdorf hätte bei den Grünen 3:0 führen können, musste am Schluss nach einer Gelb-Roten gegen Marcel Raisinger zittern: „Beim Stangenschuss in der letzten Minute hatten wir Glück. Das war das Glück das Tüchtigen, weil wir die zwingenderen Chancen hatten“, so Coach Thomas Flassak.