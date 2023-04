Neunkirchner Effizienz schlägt Oberwaltersdorfer Spielstärke

Werbung

Oberwaltersdorf - Neunkirchen 1:3. Die Hausherren begannen gegen den Tabellendritten überfallsartig. Oberwaltersdorf hatte deutlich mehr Spielanteile und das Match in den ersten 35 Minuten unter Kontrolle. In Führung sollte dennoch Neunkirchen gehen. Einen Schuss von Andras Dunai konnte Oberwaltersdorf-Tormann Stefan Beck nur kurz abwehren. Dominik Slukan staubte zur Neunkirchner Pausenführung ab. Ein vermeintliches Handspiel der Neunkirchner im eigenen Strafraum ahndete Schiedsrichter Erdemir Sükrü nicht. Erst in Hälfte zwei zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Der kurz zuvor eingewechselte Lukas Laha wurde von hinten attackiert und nach unten gedrückt. Viel war es nicht, für Sükrp aber ausreichend. Laha verwandelte zum verdienten Ausgleich.

Neunkirchner Doppelschlag zur Entscheidung

Nur zwei Minuten später hatten die Oberwaltersdorf-Fans erneut den Torschrei auf den Lippen, doch die ASK-Stürmer behinderten sich beim Abschluss gegenseitig. So wurde es nichts aus der 2:1-Führung. Im Gegenteil: In der Defensive agierten die Heimischen nicht konseqent genug. Neunkirchen spielte seine Klasse aus. Slukan brachte die Flanke herein. Dunai legte nochmals ab und Oliver Vejnar vollendete zur abermaligen Neunkirchner Führung. Für Vejnar, der insgesamt sechs Jahr für Oberwaltersdorf spielte und erst im Winter vom ASK nach Neunkirchen wechselte, ein besonderer Treffer, auch weil er erst zwei Minuten zuvor ins Spiel kam.

Fünf Minuten später wurde Slukan regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Leopold Hartberger zum 3:1 für Neunkirchen. Die Bezirkshauptstädter erobern zumindest bis Sonntag Platz zwei zurück.

Stimmen zum Spiel

Oberwaltersdorf-Trainer Thomas Flassak: „Es war genau anders herum, als in der Vorwoche. Diesmal waren wir die spielbestimmende Mannschaft und haben verloren. Neunkirchen hat durch zwei Chancen drei Tore gemacht. Wir müssen einfach die Eigenfehler abstellen. Gleich nach dem 1:1 hatten wir die Chance auf 2:1, wenn wir das Tor machen, dann gewinnen wir die Partie.“

Neunkirchen-Sektionsleiter Erich Baumgartner: „Es war ein schnelles, kampfbetontes Spiel mit einem verdienen Sieger.“

Neunkirchen-Trainer Manfred Rosskogler: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Oberwaltersdorf hat sehr gut Fußball gespielt. Wir sind dann durch eine super Aktion trotzdem in Führung gegangen und haben nach dem Ausgleich, anders als in der Vorwoche gegen Wiesmath, nicht den Kopf verloren, sondern sind sogar stärker geworden.“

ASK OBERWALTERSDORF - SC NEUNKIRCHEN 1:3 (0:1).

Tore: 0:1 (35.) Slukan, 1:1 (62., Elfmeter) Laha, 1:2 (78.) Vejnar, 1:3 (83., Elfmeter) Hartberger.

Oberwaltersdorf: Beck; Preissl, Erlacher, Tuka, Samek; Krzalic (60., Laha), R. Klaunginger; D. Klauninger, Schulmeister, Zimmermann (87., Hardt); Tannert.

Neunkirchen: Skarek; Hartberger, Staufer, Bilbija, Weinzettl; Hartl (76., Vejnar), Mesanovic, Temel (HZ., Samet Genc); Slukan, Dunai, Schanner (HZ., Mustafa Genc).

Oberwaltersdorf, 150.- SR.: Sükrü (Durchschnitt /mittelmäßig).- Res.: 2:2 (0:1) Mayerhofer, Müllner; Neudeck (Eigentor), Ouchen.