Wiesmath schafft mit Kantersieg Anschluss ans Mittelfeld

Oberwaltersdorf - Wiesmath 0:4. Wiesmath bleibt auch im sechsten Spiel im Frühjahr ungeschlagen und behält im Abstiegskampf einen kleinen Polster. Oberwaltersdorf hat nach der zweiten Niederlage in Serie hingegen nur mehr einen Punkt Vorsprung auf den SKW und muss ab sofort wieder nach hinten schauen. Das Spiel selbst begann gleich mit einem Paukenschlag. Christian Senft zog auf der rechten Seite ein Foul. Istvan Eszlatyi brachte den Freistoß zur Mitte. Josef Schwarz streckte das Bein und das Leder landete im kurzen Eck - 0:1.

Oberwaltersdorf verpasst den Ausgleich

Nach ein paar Minuten Schockstarre kam Oberwaltersdorf besser ins Spiel und fand die konkreteren Möglichkeiten vor. Michael Sanz rettete einmal im Eins-gegen-Eins. Simon Schulmeister setzte einen Flachschuss knapp neben das lange Eck. Aus aussichtsreicher Position schossen sich die Oberwaltersdorfer gegenseitig ab. Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen, weil Wiesmath in dieser Phase auch nur zu Halbchancen kam. Die Gäste konnten kurz vor der Pause aber die neuerliche Unordnung in der Oberwaltersdorfer Defensive nutzen. Der Angriff startete über die linke Seite. Nach einem Seitenwechsel flankte Senft zur Mitte und Eszatyi vollendete mit dem Kopf zum 0:2.

Wiesmath macht alles klar

Nach Wiederbeginn gab es Elfmeteralarm. Schiedsrichter Alim Braha zeigte nicht auf den Punkt. Der Frust bei Oberwaltersdorf war groß. Augenblicke später wurde er noch größer. Einen Chipball über die Abwehr rollte Josef Schwarz unorthodox zum 0:3 in die Maschen. Bei Simon Schulmeister platzte der Kragen. Die Oberwaltersdorfer Nummer zehn sah für ein unnötiges Foul seine zweite Gelbe und marschierte somit frühzeitig in die Kabine. In der Schlussphase donnerte Eszlatyi einen Freistoß aus 16,5 Meter ins Netz. Das war aber nur noch Draufgabe.

Stimmen zum Spiel

Oberwaltersdorf-Trainer Thomas Flassak: „Bei uns ist momentan der Wurm drinnen. Wir haben defensiv ein schweres Problem, was auch daran liegt, dass wir im Frühjahr noch nie in zwei Spielen hintereinander mit den selben zwei Innenverteidigern spielen konnten. Das müssen wir sofort ändern. Nach vorne hin haben wir zwar immer wieder gute Szenen, können aber auch nicht so einen Druck aufbauen, wie wir uns das vorstellen.“

Wiesmath-Coach Peggy Fleck: „Der Spielverlauf war für uns natürlich ideal mit den Toren in Minute eins und 41. Bei 1:0 haben wir schon auch Glück gehabt, das muss man schon sagen, vor allem in der zweiten Hälfte war es aber richtig gut von uns. Mit dem 4:0 bin ich natürlich sehr zufrieden. Aber: Hinten punkten aktuell alle. Wir werden zumindest noch drei Siege brauchen.“

Statistik

Oberwaltersdorf - Wiesmath 0:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (1.) J. Schwarz, 0:2 (41.) Eszlatyi, 0:3 (60.) J. Schwarz, 0:4 (82., Freistoß) Eszlatyi

Gelb-Rote Karte: Schulmeister (65., Foul).

Oberwaltersdorf: Beck; Preissl, R. Klauninger, Tuka (84., Dlesk), Samek; Krzalic (84., Müllner); D. Klauninger (69., D. Klauninger), Schulmeister, Zimmermann, Raisinger; Tannert (HZ., Musliu).

Wiesmath: Sanz; Tasic, Tanyeros, D. Reisner (67., Wagner); Senft, M. Handler (89., Höller), M. Schwarz I, J. Handler; J. Reisner (76., C. Kornfeld), J. Schwarz (67., Hafenscher), Eszlatyi (89., M. Schwarz II).

122 Zuschauer, Schiedsrichter: Alim Braha