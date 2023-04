Bad Erlacher Derbysieg mit der jungen Welle

Werbung

Pitten - Bad Erlach 1:3. Die Qual der Wahl hatte Bad Erlach-Coach Daniel Höfinger bei der Aufstellung nicht mehr. Die prominentesten Ausfälle für das Derby gegen Pitten: Tim Hofbauer, Emil Breitsching und David Brandstätter. Für die Routiniers rotierte die junge Garde in die Startformation. Mit Pascal Lindenthal, Nico Karner und Florian Simader standen drei 2006er-Jahrgänge in der ersten Elf. Für Karner und Simader war es überhaupt ihr Pflichtspieldebüt von Beginn an. Aber nicht nur die Youngsters waren für das Lokalduell bis in die Haarspitzen motiviert. Vom Start weg war ersichtlich welche Mannschaft den Derbysieg mehr wollte. Nach einer Viertelstunde zeigte Schiedsrichter Stevan Radenkovic für die Gäste auf den Elfmeterpunkt. Stefan Weidinger trat an und verwandelte zur Bad Erlacher Pausenführung.

Bad Erlach sorgt für klare Verhältnisse

Nach dem Seitenwechsel hatten die Kurortler zunächst Glück. Pittens Ondrej Skorec scheiterte aus kürzester Distanz an Bad Erlach-Schlussmann Daniel Sacher. Danach übernahmen die Gäste wieder das Kommando. Weidinger nahm sich eine Hereingabe mit dem ersten Kontakt an und verwandelte aus der Drehung heraus zum 0:2. Nur Augenblicke später war der aufgerückte Innenverteidiger Kenneth Hofer nach einem ruhenden Ball mit dem Kopf zur Stelle - 0:3. Das Derby war entschieden, auch wenn Pitten noch die ein oder andere Möglichkeit vorfand. Sacher parierte einen Kopfball und einen Distanzschuss. Gegen einen Kopfball von Ex-Bad Erlacher Manuel Berthold war Sacher machtlos (85.). Wirklich spannend wurde die Schlussphase nicht mehr, weil Sacher einen Ball spektakulär einhändig aus dem Eck fischte.

Stimme zum Spiel

Pitten-Coach Dietmar Lueger: „Unsere Leistung war sehr enttäuschend. Beim Abschlusstraining und auch beim Aufwärmen und der Matchbesprechung war die Mannschaft noch locker und fokussiert. Mit dem Anpfiff war es aber nicht mehr die Mannschaft, die ich eigentlich kenne. Wir hatten viel zu viele Totalausfälle.“

SVG PITTEN - SV BAD ERLACH 1:3 (0:1).

Tore: 0:1 (16., Elfmeter) Weidinger, 0:2 (55.) Weidinger, 0:3 (61.) Hofer, 1:3 (85.) Berthold.

Pitten: Fleck; Wagner (HZ., Steindl), Berthold, Krejcir, Ehrenböck; Yücel (82., Fantoni), Breitsching (61., Kornberger); Liska, Hanisch (61., Gerenschier), Fuchs; Skorec.

Bad Erlach: Sacher; Simader, Hofer, Houszka, Malik; Karner (78., Röcher), Besenlehner (82., Freihammer), Kampitsch; Lindenthal, Weidinger (58., Doppler), Kriegler.

Pitten, 300.- SR.: Radenkovic (hervorragend/-).- Res.: 0:0.