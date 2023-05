Pitten schafft Ausgleich in letzter Minute

Pitten - Grimmenstein 1:1. Es war ein Derby zweier Mannschaften, bei denen es in der Rückrunde einfach nicht laufen will. Aus den ersten fünf Spielen holten beide Teams nur drei Punkte. Kein Wunder, dass das Duo im Großkampf um Platz drei zuletzt ins Hintertreffen geriet. Im direkten Duell erreichten die beiden Lokalrivalen mit einer Punkteteilung zumindest das Minimalziel. Grimmenstein hätte nach vier Minuten bereits gerne einen Elfmeter gehabt. Schiedsrichter Hasan Bingöl ließ die Aktion durchlaufen.

Skorec und Fuchs lassen Chancen aus

Pitten hatte im weiteren Verlauf der Partie die besseren Möglichkeiten. Ondrej Skorec verließen im Eins-gegen-Eins mit Grimmenstein-Goalie Dominik Peinsipp die Nerven, schoss drüber. Fabian Fuchs brachte nach einem Durchbruch über rechts den Ball ebenfalls nicht im Tor unter. In Führung sollte dann aber die Gäste gehen. Bingöl zeigte nach einer guten Stunde auf den Punkt. Fabian Aulabauer verwandelte. Pitten drückte in der Schlussphase noch einmal an und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich durch Martin Liska.

Stimmen zum Spiel

Pitten-Coach Dietmar Lueger: „Wir waren 90 Minuten lang die klar bessere Mannschaft und haben zwei, drei Tausender verhaut. Der Ausgleich in der 92. war hochverdient. Wir sind weit weg von Zufriedenheit, aber wir müssen mit dem Punkt leben.“

Grimmenstein-Trainer Bernd Dorner: „Wir waren gleichauf. Wir haben den Ausgleich zwar erst spät bekommen, aber er war verdient. Wenn du in Pitten, was mitnehmen möchtest, musst du spielerisch und kämpferisch da sein, das waren wir.“

Statistik

Pitten - Grimmenstein 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (66., Elfmeter) Aulabauer, 1:1 (90+2.) Liska

Karten: Kornberger (18., Gelbe Karte Foul), Frljuzec (79., Gelbe Karte Foul), Jeitler (83., Gelbe Karte Kritik)Horvath (79., Gelbe Karte Kritik), Aulabauer (18., Gelbe Karte Kritik), Grill (12., Gelbe Karte Foul), Pürrer (33., Gelbe Karte Unsportl.)

Pitten: Fleck; Hanisch (71., Yücel), Berthold, Kornberger, Ehrenböck (48., Steindl); Breitsching (58., Gerenschier), Frljuzec, Krejcir, Fuchs; Skorec, Liska.

Grimmenstein: Peinsipp; Strgar, M. Horvath, Sowa, Grill; N. Horvath, Pürrer, Fux; Holzer, Schneeweis (81., Höller), F. Aulabauer (88., Mathae).

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Hasan Bingöl