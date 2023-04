Weissenbach schießt sich auf das Podest

Pitten - Weissenbach 2:3. Der Trend der letzten Wochen bestätigte sich. Weissenbach schießt sich dank des Auswärtserfolgs in Pitten auf Platz drei und knackt als erst drittes Team die 30-Punkte-Marke. Die Gäste fanden besser in die Partie und gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Matthias Wollmann steckte auf Florent Thaci durch, der auf 1:0 stellte. Der Weissenbach-Stürmer erzielte damit seinen siebenten Treffer in den letzten fünf Spielen.

Ecker erhöht auf 2:0 für Weissenbach

Nach einer knappen halben Stunde legten die Gäste nach. Igor Schroner brachte einen ruhenden Ball zur Mitte, dort pflückte sich Mario Ecker die Kugel herunter und schloss staubtrocken zum 0:2 ab. Pitten wirkte verunsichert, rettete den Zwei-Tore-Rückstand aber zumindest in die Pause. Für den zweiten Durchgang wechselte Dietmar Lueger den leicht angeschlagenen Spielmacher Nikola Frljuzec ein. Damit kam neuer Schwung ins Pittener Spiel. Frljuzec war es auch, der nach wenigen Augenblicken den Anschlusstreffer erzielte. Weitere Gelegenheiten konnte Pitten im Verlauf der zweiten Halbzeit nicht nutzen, traf unter anderem die Latte.

Ecker stellt den Abstand wieder her

Nach einer Stunde stellte Weissenbach den alten Abstand wieder her. Mario Ecker zirkelte einen Freistoß in die Maschen - 1:3. Pitten musste in der Schlussphase ins Risiko gehen, damit ergaben sich Räume für die Gäste, die ihre Konterchancen aber nicht sauber zu Ende spielten. In der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Franz Schuster für Pitten auf den Punkt. Frljuzec verwertete den Strafstoß zum 2:3. Mehr als Ergebniskosmetik war der Treffer jedoch nicht mehr. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff. Weissenbach feiert im Frühjahr den vierten Sieg. Für Pitten setzt es die vierte Niederlage.

Stimmen zum Spiel

Pitten-Coach Dietmar Lueger: „Das 0:1 und 0:2 sind aus Eigenfehler resultiert. Wir haben in der zweiten Hälfte mehr riskiert. Das hat weit besser funktioniert. Über 90 Minuten wäre ein X sicher drin gewesen, aber wir sind aktuell einfach in einer Situation, in der wir solche Partien verlieren.“

Weissenbach-Trainer Helmut Vogel: „Es war eine ruppige Partie. Mit Semih Gökce haben wir leider einen Verletzten dazugewonnen. Die Fehler vom Wiesmathj-Spiel haben wir abgestellt. Wir hatten beim Stand von 3:1 ein paar Chancen, um das Spiel früher zu entscheiden.“

Statistik:

Pitten - Weissenbach 2:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (13.) Thaci, 0:2 (25.) Ecker, 1:2 (48.) Frljuzec, 1:3 (61.) Ecker, 2:3 (90+3., Elfmeter) Frljuzec

Karten: Frljuzec (52., Gelbe Karte Foul), Krejcir (68., Gelbe Karte Unsportl.), Steindl (42., Gelbe Karte Foul), Skorec (57., Gelbe Karte Unsportl.)Ecker (49., Gelbe Karte Foul), Turan (16., Gelbe Karte Foul), Steiner (35., Gelbe Karte Unsportl.), Wollmann (36., Gelbe Karte Foul)

Pitten: Fleck; Steindl (HZ., Fuchs), Berthold, Kornberger, Ehrenböck; Krejcir; Liska, Yücel (68., Otubel), Hanisch, Breitsching (HZ., Frljuzec); Skorec.

Weissenbach: Berger; Schwarz, Olsak, Schroner, Steiner; Turan, Gökce (HZ., Krajnik); Ecker, Wollmann, Blaho; Thaci (79., Chladek).

69 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schuster