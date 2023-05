Ab Platz drei geht es gegen den Abstieg

Berndorf hat an der Spitze einen Zehn-Punkte-Polster auf den Zweiten Scheiblingkirchen. Die weiteren zwölf Teams sind mehr oder weniger in den Abstiegskampf verwickelt. Den größten Druck verspürt momentan Zöbern. Das Schlusslicht gewann zwar sensationell in Berndorf trotzdem fehlen aktuell fünf Punkte auf das rettende Ufer - und zwar im Optimalfall, also wenn es nur zwei Absteiger gibt. Gegner Oberwaltersdorf verschaffte sich hingegen mit dem 2:1-Sieg über Sollenau wieder eine komfortablere Lage. Die Flassak-Elf bilanziert derzeit bei 27 Punkten, sechs mehr als der Drittletzte Felixdorf. Gegen Zöbern tat sich der ASK in der Vergangenheit immer wieder schwer. Im Herbst gab es nach fünf sieglosen Spielen in Serie wieder einen Erfolg gegen Zöbern. Im Austadion haben die Oberwaltersdorfer aber noch nie gewonnen.

Bittere Phase für Sollenau

Sollenau rutschte durch die Pleite gegen Oberwaltersdorf auf den vorletzten Platz ab. Nun empfängt die Atan-Elf mit Weikersdorf einen direkten Kontrahenten. Die Zebras gehen arg ersatzgeschwächt in die Begegnung. Daniel Cojocaru und Tormann Oliver Gigerl fehlen wegen ihren Ausschlüssen gegen Oberwaltersdorf. Für Abwehrchef Toni Saric ist die Saison ziemlich sicher gelaufen. „Er hat sich extrem schwer an der Achillessehne verletzt“, befürchtet Coach Cem Atan einen Riss. Eine endgültige Diagnose steht noch aus.

Felixdorf blast zur Aufholjagd

Deutlich besser läuft es derzeit bei Felixdorf. Mit drei Siegen en suite katapultierte sich der Gebietsliga-Absteiger der Vorsaison auf Platz zwölf. Ex-Meistertrainer Andreas Zöger brachte (zumindest vorübergehend) den Erfolg zurück, holte in sechs Spielen zwölf Punkte. Keine Mannschaft sammelte in den Zeitraum mehr Körner. Am Sonntag gastieren die Blau-Weißen in Grimmenstein. Bei den Grün-Weißen läuft es weniger rund, zuletzt musste Coach Bernd Dorner auch auf Goalgetter Thomas Aulabauer verzichten. Der Abstand auf Felixdorf schmolz auf sechs Punkte zusammen.

Wiesmath sinnt auf Revanche

Der Trend spricht also für den vermeintlichen Außenseiter. Gleiche Ausgangssituation in Wiesmath: Die Hausherren sind das einzige Team, das im Frühjahr noch nicht verlor. Bei Pitten läuft es weniger gut. Vielleicht kommt der Lieblingsgegner zum richtigen Zeitpunkt, denn von den letzten fünf Spielen gegen Wiesmath verlor Pitten kein einziges. Im Herbst setzte sich Pitten zu Hause deutlich mit 5:1 durch. Wiesmath lechzt nach Revanche und möchte bis auf einen Punkt auf Pitten heranrücken. Das Spiel ist auch ein familieninternes Duell: Wiesmath-Trainer Peggy Fleck trifft auf Sohnemann und Pitten-Tormann Nico Fleck.

Bad Erlach im Derby gefordert

Derbytime ist währenddessen in Bad Erlach angesagt. Die Kurortler empfangen nach drei sieglosen Spielen Scheiblingkirchen KM II. Die Pittentaler scheinen auf Platz zwei einzementiert. Bad Erlach muss hingegen aufpassen, nur noch vier Punkte beträgt der Vorsprung auf Felixdorf, sieben auf Sollenau. Die Ausfallsliste wird länger und länger. Mit Bernd Besenlehner (Bluterguss), Kenneth Hofer (muskuläre Probleme), Emil Breitsching (Gehirnerschütterung) und Alexander Kriegler (Knöchel) sind vier Stammspieler auch für das Derby fraglich.

Die Jagd auf Platz drei

Platz drei steht im Triestingtal zur Disposition. Weissenbach hantelte sich am vergangenen Spieltag auf das Stockerl. Die Vogel-Elf will den dritten Rang nun gegen Aspang verteidigen. Die Weninger-Elf verbindet mit Weissenbach aber durchaus positive Erinnerungen. Im vergangenen Juni fixierte der SCA in Weissenbach am letzten Spieltag den Klassenerhalt. In der Hinrunde setzte sich Aspang gegen Weissenbach mit 6:3 durch. Mit einem Erfolg könnte Aspang seinerseits Rang drei übernehmen. Derzeit tun sich die Blau-Weißen aber eher schwer. „Es ist sensationell, was wir noch herausholen“, plagen Aspang-Coach Walter Weninger Personalsorgen.

Schlager mit negativem Anstrich

Der Schlager der Runde steht in Neunkirchen an. Doch sowohl die Hausherren als auch Berndorf verließen zuletzt die Siegerstraße. Der Leader verbuchte in den letzten vier Pflichtspielen (inklusive NÖFV-Cup) keinen Sieg. Neunkirchen musste sich in den letzten vier Partien immer geschlagen geben. Im Spitzenspiel geht es also auch darum den jeweiligen Negativtrend zu stoppen.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Bad Erlach - Scheiblingkirchen II (Krzalic), Wiesmath - Pitten (Kotsch) Samstag, 16.30 Uhr: Weissenbach - Aspang (Steigberger), Sollenau - Weikersdorf (Schuster).- Sonntag, 11 Uhr: Neunkirchen - Berndorf (Karner).- 16.30 Uhr: Zöbern - Oberwaltersdorf (Babuscu), Grimmenstein - Felixdorf (Gwandner).