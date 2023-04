Abstiegskampf und Spitzenspiel

Werbung

Es warten intensive Tage auf die Vereine der 1. Klasse Süd. Da die vergangene Runde aufgrund der heftigen Regenfälle fast komplett ins Wasser fiel, stehen nun englische Wochen an. Zum Auftakt gibt es eine reguläre Runde am Wochenende. Unter anderem mit einem Buckligen Welt-Duell in der Abstiegszone. Zöbern empfängt Wiesmath. Der Tabellenletzte spielt zwar zu Hause, aber ob das ein Vorteil ist? Der letzte Heimsieg gegen Wiesmath datiert aus dem Oktober 2013. Und auch die Bilanz in der laufenden Saison ist ausbaufähig. Daheim holte Zöbern erst acht Punkte.

Zeitgleich steigt am Freitagabend das Bezirksduell zwischen Felixdorf und Bad Erlach. Die Hausherren wollen sich aus der Abstiegszone schießen. Die Gäste wollen den Anschluss an die Top-Fünf wahren. Die Felixdorfer haben an den Gegner beste Erinnerung. 2019 feierten sie mit einem 7:0-Sieg in Bad Erlach den Aufstieg in die Gebietsliga. Die Realität ist aber eben der Abstiegskampf, in dem Felixdorf im Herbst den Kurortlern zumindest ein Remis abrang.

Spitzenspiel im Pittental

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiel zwischen Scheiblingkirchen KM II und Berndorf. Der Tabellenführer reist mit einem Zwölf-Punkte-Polster ins Pittental. Der Titelkampf ist wohl gelaufen, trotzdem will der erste Verfolger dem überlegenen Tabellenführer die zweite Saisonniederlage zufügen. Neunkirchen ist zwar aktuell noch Dritter, die Tendenz zeigt in den letzten Runden nach unten. „Wir müssen schauen, dass wir in die Spur kommen, auch wenn wir in einer Lernphase sind“, plant Coach Manfred Rosskogler gegen Nachzügler Weikersdorf den zweiten Sieg im fünften Frühjahresspiel. Die Gäste könnten sich wiederum mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Drei Spiele mit Serien

Den selben Plan verfolgt Sollenau. Die Zebras haben Pitten zu Gast, das noch um einen Platz unter den ersten Drei kämpft. Das wahrscheinlichste Ergebnis? Ein Unentschieden. Fünf der letzten sechs Spiele endeten mit einem X, einmal setzte sich Sollenau mit 1:0 durch. Ebenfalls am Samstag treffen Weissenbach und Oberwaltersdorf aufeinander. Die beiden Tabellennachbarn haben sich als Sechster und Siebenter eine gute Ausgangslage für das restliche Frühjahr verschafft. Weissenbach gewann im direkten Vergleich zuletzt 2016. In den letzten sieben Partien gab es fünf Oberwaltersdorfer Siege.

Zum Abschluss der Runde empfängt Grimmenstein Aspang zum Derbyfight. Die jüngste Bilanz spricht für Grimmenstein. Die Grün-Weißen verloren keines der letzten sechs Derbys. Die aktuell Formkurve spricht aber für Aspang. Grimmenstein ist das einzige Team, das im Frühjahr noch nicht gewann und noch nicht einmal punktete. Am Dienstag (jeweils um 19.30) gibt es die ersten drei Nachtragsspiele: Weikersdorf empfängt Bad Erlach, Berndorf trifft auf Zöbern und Weissenbach gastiert in Wiesmath.

Die Runde im Überblick

Freitag 19:30 Uhr:Zöbern - Wiesmath (Schuster) Felixdorf - Bad Erlach (Klestil).

Samstag 16:30 Uhr:Sollenau - Pitten (Görgülü) Scheiblingkirchen II - Berndorf (Strauch) Weissenbach - Oberwaltersdorf (Snopek) Neunkirchen - Weikersdorf (Krzalic).

Sonntag 16:30 Uhr:Grimmenstein - Aspang (Erdil).