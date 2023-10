Aspang will bei „50:50-Heimspiel“endlich gewinnen

Aspang entwickelt sich immer mehr zum abgeschlagenen Schlusslicht der 1. Klasse Süd: Im direkten Duell mit Sorgenkind Sollenau unterlag die Danter-Elf vor zwei Wochen mit 1:2, gegen Titelaspirant Oberwaltersdorf mussten sich die Aspanger in einem aufopferungsvollen Kampf mit 2:3 geschlagen geben. Folglich fehlen den Aspangern schon fünf Punkte auf den Vorletzten Lanzenkirchen. Mit Aufsteiger Zillingdorf gastiert am Sonntagnachmittag ein Club, der zuletzt zwei herbe Klatschen in Kaufen nehmen musste. „Ich sehe die Chancen wieder bei 50:50, wir müssen leider das Team aufgrund den Ausfällen von Dominik Riegler und Elias Mileder anders aufstellen. Wenn wir den Elan von letzter Woche mitnehmen, kann etwas Positives passieren“, weiß Aspangs Neo-Coach Fred Danter.

Das langersehnte Derby

Gesunde Nervosität herrscht bereits ganze Woche am Oberwaltersdorfer Sportplatz: Dort kommt es am Freitagabend zum ersten Derby gegen Trumau seit 2004. Wie unter der Woche berichtet, ist Trumaus Abwehrchef Manuel Berghofer der einzige Akteur, der damals schon am Platz stand und im Vorhinein von „einem Spiel mit seinen eigenen Gesetzen“ sprach. Das letzte Aufeinandertreffen ging übrigens noch am alten Oberwaltersdorfer Sportplatz über die Bühne, damals siegte Trumau mit 1:0. Die Erwartungen der Oberwaltersdorfer Funktionäre sind hoch: Mit über 500 Zuschauern, Pyrotechnik und einem Fanmarsch aus Trumau wird gerechnet.

Weissenbach will Pitten Paroli bieten

Die Pittner winken nach sechs Siegen am Stück völlig zu Recht von der Tabellenspitze. Letzte Woche wurde mit einem 3:1-Heimerfolg über Scheiblingkirchen II eine größere Hürde gemeistert. Doch auch diese Woche trifft die Felber-Elf, diesmal sogar auswärts, auf ein Schwergewicht der 1. Klasse Süd. Weissenbach präsentierte sich beim 1:1 in Neunkirchen nicht in Bestform, konnte dafür das letzte Duell mit den Pittnern im April 3:2 gewinnen. Weissenbach-Coach Helmut Vogel will sich am Samstagnachmittag nicht vor dem Ligaanführer verstecken: „Wir spielen zuhause und tun uns phasenweise gegen stärkere Teams auch leichter zu spielen. Die Burschen sind hochmotiviert, auch gegen den Ersten zu bestehen. Wir haben diese Woche gut trainiert, wenn wir das Trainierte umsetzen, können wir sicherlich was Mitnehmen.“

Weitere Spiele

Freitag, 18:45 Uhr: Scheiblingkirchen II - Sollenau (Oezdogan).

Samstag, 15:30 Uhr: Enzesfeld - Zöbern (Sen).

Sonntag, 15:30 Uhr: Lanzenkirchen - Grimmenstein (Bayrakli); 16 Uhr: Wiesmath - Neunkirchen (Erdil).