Auf zur nächsten Runde im Großkampf gegen den Abstieg

Die 23. Runde verschärfte die Situation im Abstiegskampf weiter. Die letzten Drei der Tabelle Weikersdorf, Felixdorf, Zöbern gewannen allesamt. Der Viertletzte Sollenau holte überraschend einen Punkt gegen den Tabellenzweiten Scheiblingkirchen KM II. Zumindest bis hinauf zu Aspang auf Platz acht kann sich kein Team sicher fühlen. Die drittletzte Runde gibt weitere Aufschlüsse. Sollenau empfängt Bad Erlach. Die Zebras boten zuletzt den Spitzenteams Berndorf (1:2) und eben Scheibling' (1:1) beherzte Gegenwehr. Bad Erlach verjuxte hingegen zuletzt in Überzahl eine 2:0-Führung gegen Grimmenstein, verlor mit 2:4. Jetzt beträgt das Guthaben auf Sollenau nur mehr zwei Punkte und in Sollenau konnten die Erlacher seit Oktober 2017 nicht mehr gewinnen. Bei einer Niederlage könnte Bad Erlach sogar in die Abstiegszone rutschen ...

...dann nämlich wenn Weikersdorf gegen Pitten siegt. Der Aufsteiger stoppte zuletzt mit einem 4:3-Erfolg über Oberwaltersdorf den Abwärtstrend der letzten Wochen, schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung. Im Saisonfinish setzt Weikersdorf auf Christopher Hatzl als Trainer. Der Scheiblingkirchen-Kicker stand gegen Oberwaltersdorf schon an der Linie, wird bei seinem Heimatverein ab der kommenden Saison den Spielertrainer machen. Der nächste Dreier gegen Pitten wäre der nächste Schritt zum Klassenerhalt, bevor es in den letzten beiden Runden gegen Aspang und Zöbern geht - zwei direkte Konkurrenten.

Derby birgt extreme Spannung

Apropos: Die beiden Vereine aus der Buckligen Welt treffen am Wochenende aufeinander. Zöbern kann sich eigentlich keine weitere Niederlage leisten. Aspang ist seit sechs Spielen sieglos, braucht noch einen Sieg um den Klassenerhalt zu fixieren. Das Derby bringt also durchaus Spannung mit, genauso wie das Match zwischen Felixdorf und Oberwaltersdorf. Die Zöger-Elf robbte sich mit einem 2:1-Erfolg im Bezirksderby an das hintere Mittelfeld heran. Mit einem Sieg gegen den ASK könnten Berkin Gürünlü und Co. sogar noch den aktuell Siebenten Oberwaltersdorf in den Abstiegskampf verwickeln. Die Flassak-Elf hält bei 31 Punkten, bei einer Niederlage würde Felixdorf bis auf drei Zähler heranrücken.

Wiesmath könnte mit einem Heimsieg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Hürde könnte für die Fleck-Elf allerdings nicht höher sein. Meister Berndorf ist zu Gast. Bisher trafen die beiden Vereine nur in Berndorf aufeinander. Da gewannen die Kruppstädter sowohl im NÖFV-Cup (4:2) und in der Meisterschaft (6:3). Abseits des Kampfes gegen den Abstieg könnte Scheiblingkirchen KM II Platz zwei fixieren. Ein Remis gegen den Tabellendritten Weissenbach würde reichen. Grimmenstein und Neunkirchen spekulieren auf einen Platz unter den Top-Drei. „Dieses Spiel werde ich nie vergessen“, meint Grimmenstein-Coach Bernd Dorner nach dem 4:2-Sieg gegen Bad Erlach, bei dem seine Mannschaft in Unterzahl einen 0:2-Rückstand drehte. Bei Neunkirchen sind die Emotionen andere. Die Bezirkshauptstädter verloren zuletzt gegen Tabellenschlusslicht Zöbern mit 1:7.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr:Wiesmath - Berndorf, Felixdorf - Oberwaltersdorf. Samstag, 17.30 Uhr:Weissenbach - ScheiblingkirchenII, PittenWeikersdorf, Sollenau - Bad Erlach. Sonntag, 16.30 Uhr:Zöbern - Aspang; 17.30 Uhr:Grimmenstein - Neunkirchen