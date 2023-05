Berndorf bekommt den ersten Matchball

Seit Wochen ist klar, dass es eine Frage der Zeit ist, bis Berndorf den Meistertitel und den Aufstieg in die Gebietsliga fixiert. Am Samstag (17 Uhr) haben die Kruppstädter nun ihren ersten Matchball. Die Kajtezovic-Elf kann sich mit einem Auswärtserfolg bei Sollenau krönen, da Scheiblingkirchen am Donnerstag im Nachtrag gegen Neunkirchen nicht über ein 0:0 hinauskam. Damit beträgt der Vorsprung auf die Pittentaler derzeit zwölf Zähler und auch das direkte Duell (1:0, 1:1) spricht für Berndorf. Ein Sieg und die Meisterschaft ist vier Runden vor dem Ende entschieden. Gegner Sollenau wird dem Meister in spe, aber nicht Spalier stehen. Denn die Zebras brauchen im Abstiegskampf selbst Punkte. Zuletzt fuhr die Truppe von Ex-Profi Cem Atan in den direkten Duellen gegen Weikersdorf und Felixdorf wichtige Siege ein. Gegen Berndorf wäre Zählbares ein Bonus.

Weikersdorf vor Bezirksderby unter Druck

Apropos Abstiegskampf, der steht auch dieses Wochenende wieder an mehreren Schauplätzen im Fokus. Etwa gleich am Freitagabend (19.30 Uhr) beim Bezirksderby zwischen Wiesmath und Weikersdorf. Die Hausherren sind das drittbeste Team der Rückrunde, können mit einem Dreier einen riesengroßen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Weikersdorf droht nach einem guten Start ins Frühjahr ein Waterloo. Die 1:3-Niederlage gegen Sollenau war ein Knacks - einerseits für das Trainerduo Andreas Wahl und Gregor Zehrer, das zurücktrat, andererseits für die Mannschaft, die gegen Weissenbach mit 1:6 unter die Räder kam, gelingt nicht flott der Turnaround, spielt der Aufsteiger nächste Saison wieder in der 2. Klasse.

Turbulente Zeiten in Neunkirchen

Bad Erlach kann am Samstag (17 Uhr) den Klassenerhalt mit einem Auswärtssieg in Neunkirchen praktisch dingfest machen. Die Kurortler befreiten sich zuletzt mit einem 7:2 über Zöbern aus der hochroten Zone. Mit einem Dreier würde die Höfinger-Elf den Gegner in der Tabelle überholen. Das wäre der nächste Nackenschlag für Neunkirchen, das derzeit einfach nicht zu Ruhe kommt, seit sechs Spielen auf einen vollen Erfolg warten muss. Nach dem 0:0 in Scheiblingkirchen entließ der Vorstand Trainer Manfred Rosskogler. Nach Harald Bock und Helmut Vogel war es bereits das dritte Trainer-Aus dieser Saison beim Hauptstadt-Club.

Felixdorf kämpft um die Trendwende

Prekärer ist die Lage im Kampf um den Klassenerhalt für Felixdorf. Die Zöger-Elf geriet mit Niederlagen gegen Grimmenstein und Sollenau in die Bredouille. Nun geht es nach Weissenbach. Die Triestingtaler sind aktuell Tabellendritter, haben sich spätestens mit dem Kantersieg gegen Weikersdorf jeglicher Abstiegssorgen entledigt. Ziele gibt es freilich trotzdem. Die Vogel-Elf ist in der Rückrunden-Tabelle Zweiter hinter Berndorf und möchte dem Lokalrivalen zumindest diesen „Titel“ wegschnappen.

Derbytime ist am Sonntag (11 Uhr) in Grimmenstein angesagt. Die Dorner-Elf empfängt Scheiblingkirchen. Auch für Grimmenstein ist die Situation im Abstiegskampf vergleichsweise entspannt. Durch sind die Grün-Weißen aber auch noch nicht. Ein Sieg, dann ist die Messe gelesen. Scheiblingkirchen ist beinahe das einzige Team, für das es in der Tabelle um nichts mehr geht. Platz zwei ist der Holzinger-Elf so gut wie sicher.

Zöbern braucht ein wahres Traumfinale

Pitten kann sich nach dem 4:1-Sieg im Nachtragsspiel gegen Oberwaltersdorf ebenfalls auf ein weiteres Jahr in der 1. Klasse Süd vorbereiten. Am Sonntag (16.30 Uhr) geht es für die Lueger-Elf nach Zöbern. Die Blazanovic-Elf ist wohl nur auf Abschiedstournee durch die 1. Klasse Süd. Das Schlusslicht muss zumindest vier seiner letzten fünf Spiele gewinnen und auch das könnte am Ende zu wenig sein.

Auch Oberwaltersdorf und Aspang zählen zur Gruppe jener Mannschaften, die mit einem Sieg den Klassenerhalt endgültig sicher machen würden. Beide Teams sind derzeit aber nicht in Überform. Oberwaltersdorf gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele. Aspang blieb zuletzt viermal in Serie sieglos. Am Sonntag (17 Uhr) kann eine Mannschaft den Abwärtstrend stoppen.

Stimmen zum Spiel

Freitag, 19.30 Uhr: Wiesmath - Weikersdorf.

Samstag, 17.00 Uhr:Neunkirchen - Bad Erlach, Sollenau - Berndorf, Weissenbach - Felixdorf.

Sonntag, 11.00 Uhr:Grimmenstein - Scheiblingkirchen II; 16.30 Uhr:Zöbern - Pitten; 17.00 Uhr:Oberwaltersdorf - Aspang.