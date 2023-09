Das Aufeinandertreffen der beiden Nachzügler

Ein Punkt nach sieben Runden und Torverhältnis von -10 versus ein Punkt nach sieben Runden und Torverhältnis von -11. Wer über Aspang und Sollenau spricht, der spricht sicherlich von einem verpatzten Saisonstart. Die Frage, die sich stellt: Wer wird nach der Partie wieder Licht am Horizont sehen und für wen wird der Absturz immer düsterer? Der Formkurve nach wäre Aspang Favorit, das unter dem neuen Trainer Fred Danter am vergangenen Wochenende in Lanzenkirchen den Premierenpunkt eintüten konnte. Doch auch die Zebras um Coach Christian Wolf zeigten bei Tabellenführer Pitten eine couragierte Performance, drehten ein 0:2 auf 2:2 und mussten sich am Ende knapp geschlagen geben. Den letzten Sieg gegen die Sollenauer feierte Aspang übrigens vor vier Jahren, trotzdem will die Danter-Elf am Sonntag den Heimvorteil nutzen: „Wir werden alles tun, um weiter anzuschreiben und drei Punkte zu holen, auch wenn es schwer wird und sich Sollenau bisher unter seinem Wert geschlagen hat. Nachdem wir das 1:3 in Lanzenkirchen aufgeholt haben, herrscht gute Stimmung in der Mannschaft“, blickt Danter optimistisch auf die Partie.

Die Verfolgungsjagd auf Pitten

Ein Orientierungsspiel, wie es im Fußballwörterbuch steht. Sowohl für Gastgeber Wiesmath als auch für Grimmenstein wäre es am Freitagabend wichtig, einen Dreier mitzunehmen. Der Gewinner des Matches wird weiterhin die Tabellenspitze fest im Blick haben, während der Verlierer ins Mittelfeld abrutscht. Wiesmath bog vor sechs Tagen in Trumau zurück auf die Erfolgsspur, die Grünen um Trainer Bernd Dorner schafften durch einen umstrittenen Strafstoß gegen Weissenbach den Last-Minute-Ausgleich. Wenn die beiden Teams aufeinandertrafen, versprach das Spiel zuletzt immer eins: Viele Tore. Grimmenstein gewann in der abgelaufenen Saison im Herbst mit 6:1, musste sich jedoch in Wiesmath mit 2:5 geschlagen geben. Dass die Gelb-Blauen heimstark sind, ist kein Geheimnis, das die Statistik unterstreicht: Grimmenstein wartet seit sechs Jahren auf einen Sieg in Wiesmath.

Bezirksduell der Besiegten

Sowohl Enzesfeld als auch Trumau schreiben vor zwei Wochen furios an, konnten den Schwung jedoch nicht auf die nächste Runde übertragen. Enzesfeld wurde von Oberwaltersdorf 1:6 deklassiert, Trumau unterlag Wiesmath mit 1:3. Das letzte Pflichtspiel der beiden Clubs aus dem Bezirk Baden gegeneinander liegt über 13 Jahre zurück, die Bilanz der Freundschaftsspiele ist ausgeglichen. Den Heimvorteil am Samstagnachmittag hat Enzesfeld, Coach Sezer Özkan hat sich einmal mehr viel vorgenommen: „Wir gehen in jedes Spiel mit derselben Einstellung, nämlich zu gewinnen. Es wird sicherlich keine einfache Aufgabe gegen Trumau, sie sind eine kompakte Mannschaft. Wir haben uns gut vorbereitet und wollen punkten“, so seine Kampfansage.

Weitere Spiele

Freitag, 19:30 Uhr: Scheiblingkirchen II - Neunkirchen (Bauer).

Samstag, 16 Uhr: Lanzenkirchen - Oberwaltersdorf (Schuster); Weissenbach - Zöbern (Krzalic).

Sonntag, 16 Uhr: Zillingdorf - Pitten (Rehrl).