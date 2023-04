Der Letzte muss in die Festung

Werbung

Nach drei Spielen in der Rückrunde ist Tabellenführer Berndorf das einzige Team, das noch keine Punkte abgegeben hat. Das war auch in der Hinrunde so. Damals beendete ausgerechnet Schlusslicht Zöbern die Berndorfer Serie, rang der Kajtezovic-Elf ein Remis ab. Dank des 4:3-Sieges gegen Weissenbach kommt Zöbern auch mit einer Portion Selbstvertrauen in die Kruppstadt. „Sie sind eigentlich ein übermächtiger Gegner“, meint Zöbern-Coach David Blazanovic: „Aber wir wollen Bonuspunkte mitnehmen.“ Das ist in Berndorf noch keinem Ligarivalen gelungen. Die Kruppstädter gewannen alle ihre bisherigen Heimspiele in dieser Saison. Christopher Stampfl und Matej Izvolt fehlen Zöbern gelbgesperrt,

Der Vorletzte fordert den Zweiten

Der Abstiegskampf ist nicht nur bei Zöbern, sondern auch in Felixdorf das beherrschende Thema. Die Zöger-Elf bot in Berndorf zuletzt die beste Leistung im Frühjahr, verlor dennoch 3:0. Am Freitag empfängt der Gebietsliga-Absteiger der Vorsaison 2. Klasse Wechsel-Meister Scheiblingkirchen KM II. Die Ausgangslage ist klar. Die Pittentaler sind als Tabellenzweiter und als beste Defensive der Liga in der klaren Favoritenrolle. Nicht so klar ist die Ausgangslage in Wiesmath. Die Fleck-Elf ist 2023 noch ungeschlagen. „Wenn es so weitergeht, dass wir daheim gewinnen und auswärts Unentschieden spielen, passt das“, meint Coach Peggy Fleck und peilt zu Hause gegen Weissenbach den zweiten Sieg im Frühjahr an, allerdings muss Wiesmath auf Max Handler und Daniel Hafenscher verzichten. Beide sahen zuletzt die fünfte Gelbe.

Wiesmath daheim auf Sieg gepolt

Damit könnten sich die Wiesmather womöglich einen kleinen Polster auf die Abstiegsplätze erarbeiten. Sollenau hat nach dem X im direkten Duell den selben Plan, braucht dafür drei Zähler in Oberwaltersdorf. Das will die Flassak-Elf aber natürlich verhindern: „Gegen Neunkirchen haben wir drei Punkte liegen gelassen, die wollen wir uns gegen Sollenau zurückholen und damit den Abstiegskampf endgültig ad acta legen.“

Druck auf Grimmenstein wächst

Am Samstag ist in Pitten Derbytime angesagt. Die Lueger-Elf empfängt nach dem ersten Frühjahrssieg die in der Rückrunde noch punktlosen Grimmensteiner. „Daheim sind wir auf alle Fälle der Favorit“, ist Dietmar Lueger überzeugt. Die Gäste haben nach drei Niederlagen das Traumziel Platz zwei hingegen aufgegeben: „Wir müssen auch wieder nach hinten schauen. Wir müssen auf uns schauen und endlich in die Spur kommen“, kommentiert Trainer Bernd Dorner.

Eine Rückkehr und ein direktes Duell

Auch in Weikersdorf wartet ein besonderes Spiel, zumindest für Bad Erlachs Co-Trainer Markus Valenka. Er wechselte erst im Winter von Weikersdorf in den Kurort. „Es wird eine schöne Rückkehr. Ich freue mich sehr darauf.“ Tabellarisch geht es für Bad Erlach um den Anschluss an die Top-Fünf. Weikersdorf will mit einem Sieg verhindern wieder tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Am Sonntag bildet das Bezirksderby zwischen Aspang und Neunkirchen den Abschluss der 17. Runde. Mit einem Sieg würden die Hausherren wieder in Schlagdistanz zu den Top-Drei kommen, Neunkirchen will genau diesen dritten Platz absichern.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Felixdorf - Scheiblingkirchen II (Braha), Wiesmath - Weissenbach (Schewzik) , Oberwaltersdorf - Sollenau (Bauer).

Samstag, 16.30 Uhr: Pitten - Grimmenstein (Karner), Berndorf - Zöbern (Gwandner).- 17.30 Uhr: Weikersdorf - Bad Erlach (Kocaslan).

Sonntag, 16.30 Uhr:Aspang - Neunkirchen (Hertelt).